Travis Kelce se une al grupo de propietarios de los Guardianes de Cleveland

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, se unió al grupo de propietarios de los Guardianes de Cleveland tras adquirir una participación minoritaria en el equipo de la MLB, según le informó el miércoles a Jeff Passan de ESPN.

"Le tengo un amor inmenso a esta ciudad", le dijo Kelce a Passan. "Lo digo todo el tiempo: solo soy un chico de [Cleveland] Heights viviendo el sueño. Le atribuyo cada cosa buena en mi vida a Cleveland y al hecho de haber sido criado aquí, con sus valores, su gente y su ética de trabajo".

Y añadió: "He tenido la suerte de ver de cerca lo que es una buena gestión de propietarios durante mi carrera, y sé que los mejores equipos priorizan la cultura. Todos están ahí para cumplir con su rol, y en este momento, yo estoy aquí para observar, aprender y, realmente, para apoyar al equipo y a la ciudad cuando y donde pueda".

Los Guardians confirmaron la participación accionaria de Kelce más tarde el mismo miércoles.

Su pasado en el béisbol

Mucho antes de convertirse en tres veces campeón del Super Bowl, Kelce jugó al béisbol, además de otros deportes, durante su infancia y juventud. El jugador de 36 años afirmó que "siempre se sintió más seguro en el diamante".

"De chico jugaba todos los deportes, pero el béisbol fue en realidad el único en el que tuve un interés temprano por parte de los cazatalentos, así que realmente pensé que era una opción viable para mí", agregó Kelce. "Al final del día, el fútbol americano me eligió a mí, y cuando cambié a la posición de ala cerrada, mi carrera realmente despegó".

Esta participación minoritaria como propietario es la noticia más reciente de Kelce dentro de la escena deportiva de Cleveland. El pasado fin de semana, asistió al tercer partido de las finales de la Conferencia Este de la NBA en Cleveland junto a su prometida, Taylor Swift.