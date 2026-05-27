Víctor Robles guía la ofensiva de los Marineros ante los Atléticos
Julio Rodríguez empujó una carrera
Emerson Hancock permitió un hit en seis entradas, Victor Robles conectó tres imparables y los Marineros de Seattle vencieron el martes 4-1 a los Atléticos.
Desempeño destacado de Emerson Hancock y ofensiva de los Marineros
Josh Naylor y Mitch Garver aportaron dos hits cada uno, y los Marineros sumaron 11 imparables.
Se fueron de 10-5 con corredores en posición de anotar y dejaron a ocho en base.
Hancock (4-2) ponchó a tres y dio dos bases por bolas.
Consiguió su séptima apertura de calidad de la temporada.
Detalles del relevo y debut de Gage Jump
El dominicano José A. Ferrer y Gabe Speier se combinaron para dos entradas de relevo sin permitir carreras, y el mexicano Andrés Muñoz permitió un jonrón de Tyler Soderstrom en la novena.
- El quisqueyano Julio Rodríguez produjo una carrera con un sencillo en la cuarta entrada.
Gage Jump (0-1) permitió nueve hits y cuatro carreras en cinco entradas al debutar en las Grandes Ligas.