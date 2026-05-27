Víctor Robles guía la ofensiva de los Marineros ante los Atléticos

Víctor Robles ( FUENTE EXTERNA )

Emerson Hancock permitió un hit en seis entradas, Victor Robles conectó tres imparables y los Marineros de Seattle vencieron el martes 4-1 a los Atléticos.

Desempeño destacado de Emerson Hancock y ofensiva de los Marineros

Josh Naylor y Mitch Garver aportaron dos hits cada uno, y los Marineros sumaron 11 imparables.

Se fueron de 10-5 con corredores en posición de anotar y dejaron a ocho en base.

Hancock (4-2) ponchó a tres y dio dos bases por bolas.

Consiguió su séptima apertura de calidad de la temporada.

Detalles del relevo y debut de Gage Jump

El dominicano José A. Ferrer y Gabe Speier se combinaron para dos entradas de relevo sin permitir carreras, y el mexicano Andrés Muñoz permitió un jonrón de Tyler Soderstrom en la novena.

El quisqueyano Julio Rodríguez produjo una carrera con un sencillo en la cuarta entrada.

Gage Jump (0-1) permitió nueve hits y cuatro carreras en cinco entradas al debutar en las Grandes Ligas.