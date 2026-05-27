Soto carga con los Mets mientras atraviesa una increíble racha de poder

A estas alturas, el dominicano Juan Soto es la ofensiva de los Mets.

Eso puede sonar como una exageración... pero apenas un poco. El jonrón solitario de Soto en el primer inning el miércoles le dio a los Mets una ventaja que jamás perderían en una victoria por 4-2 sobre los Rojos en el Citi Field.

Con ese batazo, se convirtió en el 12do jugador diferente en la historia de los Mets en conectar al menos ocho jonrones durante un tramo de 12 juegos, uniéndose a figuras como Gary Carter, Mike Piazza y otras leyendas de la franquicia. Antes de Soto, nadie lograba la hazaña desde Neil Walker hace más de una década.

En pocas palabras, Soto está completamente encendido. Durante los últimos ocho juegos de Nueva York, ha producido casi un tercio de las carreras impulsadas del equipo pese a no participar en dos de esos encuentros.

En un momento en el que los Mets están batallando para generar ofensiva de cualquier otro bateador, su mejor y más costoso cañonero al menos está cumpliendo con su parte.

Con las bases vacías y dos outs en el primer episodio, Soto desapareció una curva de Andrew Abbott a una distancia proyectada por Statcast de 366 pies sobre la cerca del jardín derecho, dándole jonrones en juegos consecutivos desde que regresó de una enfermedad el martes.

De hecho, seis de sus últimos ocho hits han sido cuadrangulares, duplicando su total de la temporada a 12. Apenas siete bateadores de la Liga Nacional tienen más, y todos han disputado al menos nueve juegos más que Soto, quien se perdió dos semanas y media en abril debido a una lesión en la pantorrilla derecha.

Este tipo de rachas explosivas no son nuevas para Soto, quien ha sido uno de los bateadores más productivos del juego durante gran parte de la última década.

Pero mientras los Mets siguen buscando respuestas ofensivas, luego de llegar al miércoles con apenas ocho carreras anotadas en seis juegos, la producción de Soto ha resaltado enormemente en comparación con la de sus compañeros.

El miércoles, los Mets sí recibieron algo de apoyo adicional de Eric Wagaman, quien también conectó jonrón, y de Carson Benge, que aportó un par de hits productores para respaldar el trabajo combinado de seis lanzadores.

Pero fue Soto quien les dio la ventaja, Soto quien se embasó tres veces en cuatro apariciones al plato, Soto quien siguió siendo el motor indiscutible de esta ofensiva.

En la temporada, Soto batea .301/.392/.594 en 39 juegos. Su OPS de .986 lideraría la Liga Nacional si tuviera suficientes turnos oficiales para calificar.