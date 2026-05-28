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Cristopher Sánchez
Cristopher Sánchez

Cristopher Sánchez está a 2.2 innings de convertir su racha en la tercera mejor de la historia

Tras la salida de ayer ante San Diego, el romanense está en el puesto siete de la lista

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    Cristopher Sánchez está a 2.2 innings de convertir su racha en la tercera mejor de la historia
    Cristopher Sánchez en acción con los Filis de Filadelfia. (X / @ESPNINSIGHTS)

    El lanzador dominicano Cristopher Sánchez escribe uno de los capítulos más dominantes y espectaculares en años recientes en las Grandes Ligas.

    El nativo de La Romana extendió su racha a 44.2 entradas consecutivas sin permitir carreras, y así sepultó un récord de la franquicia de los que había permanecido intacto por 115 años.

    Sánchez selló su hazaña al completar las primeras cuatro entradas en blanco frente a los Padres de San Diego, y ahí superó oficialmente los 41.0 episodios seguidos que el legendario integrante del Salón de la Fama, Grover Cleveland Alexander, hilvanó como novato en la lejana temporada de 1911.

    Lejos de conformarse, el zurdo batalló tres capítulos más para cerrar la tarde con 7 innings de pura categoría, con lo que consolidó un hito que data desde 1893, cuando la distancia del montículo se fijó en su formato actual.

    Con su actuación del miércoles, Sánchez se coloca en el séptimo puesto de la lista de todos los tiempos, y le bastarán dos entradas y dos tercios para poseer la tercera racha más larga.

    Sánchez además se unió a titanes de la lomita como Orel Hershiser (59.0 IL), Don Drysdale (58.0 IL), Bob Gibson (47.0 IL) y Brandon Webb (42.0 IL) como los únicos serpentineros desde 1893 capaces de hilvanar cinco o más aperturas consecutivas de siete entradas en blanco.

    Casi se rompe

    La joya del dominicano contra San Diego, incluyó altas dosis de suspenso.

    En el tercer episodio, un peligroso batazo de Gavin Sheets murió en la franja de advertencia. Posteriormente, en la cuarta entrada, el panameño Edmundo Sosa atrapó de forma espectacular un elevado profundo de Manny Machado pegado al muro del jardín izquierdo. El out histórico llegó minutos después, cuando Sánchez dominó a Jackson Merrill con un rodado a la intermedia.

    El zurdo se marchó ovacionado tras recetar 9 ponches, permitir 6 imparables y no otorgar pasaportes en 100 lanzamientos. Con este magistral desempeño, Sánchez igualó a Chris Sale (2018) como los únicos brazos capaces de compilar 45 ponches sin admitir anotaciones en un lapso de cinco compromisos.

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