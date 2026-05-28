Dueños de MLB proponen primer tope salarial desde 1994

Grandes Ligas goza de una recuperación en la asistencia desde la temporada 2022. ( FUENTE EXTERNA )

Los dueños de las Grandes Ligas propusieron el jueves un tope salarial estricto para los jugadores como parte del próximo convenio colectivo, su primera propuesta sobre el tema desde 1994.

Según la propuesta, presentada en una reunión con representantes sindicales, cada equipo deberá mantener una nómina de, al menos, 171.2 millones de dólares sin exceder los 245.3 millones, a partir de 2027.

Esto incluye las prestaciones para los jugadores, al igual que bajo el actual sistema tributario de equilibrio competitivo.

Si las partes no logran negociar un nuevo convenio colectivo antes de que expire el actual el 1 de diciembre, es probable que los dueños suspendan las actividades de los jugadores hasta que se alcance un nuevo acuerdo.

En ese caso, los jugadores no tendrán contacto con sus equipos y las operaciones de la liga que los involucren, como los traspasos y la agencia libre, se detendrán.

Es probable que las partes se reúnan nuevamente en las próximas semanas, una vez que cada una haya analizado las propuestas de la otra.

"Los aficionados apoyan mayoritariamente un tope salarial y un salario mínimo como en las demás ligas, porque no creen que una diferencia de gasto de 446 millones de dólares entre los equipos más importantes y los más débiles sea una competencia justa", declaró Glen Caplin, portavoz de la liga.

"Nuestra propuesta de tope salarial y salario mínimo nivela las condiciones, compartiendo los ingresos del béisbol con los jugadores al 50/50 mientras impulsamos el crecimiento del deporte juntos".

Actualmente, 12 equipos tendrían que aumentar sus nóminas para alcanzar el mínimo, mientras que ocho tendrían que reducirlas para mantenerse por debajo del tope.

Reparto equilibrado

La propuesta incluye una división equitativa de los ingresos de la liga con los jugadores. A medida que estos aumenten, el tope salarial y el salario mínimo también se incrementarán. Además, la liga propone un fondo centralizado para todos los ingresos de los medios locales, con una distribución equitativa entre los 30 equipos.

La propuesta llega un día después de que el sindicato hiciera su primera propuesta a la liga, que incluía umbrales más altos para el impuesto sobre beneficios corporativos (CBT, por sus siglas en inglés), así como un salario mínimo más alto y un impuesto para los equipos que gasten menos de 150 millones de dólares en sus nóminas.

No incluyó un límite salarial mínimo ni máximo, un punto de fricción entre las partes que podría prolongarse hasta bien entrada la temporada baja.

La liga no abordó cuestiones relativas a las cláusulas de reserva, como la agencia libre o el arbitraje, en su propuesta del jueves. Tampoco ofreció excepciones ni resquicios dentro del sistema de tope salarial.

Estos temas podrían tratarse más adelante, dependiendo de si las partes llegan a un acuerdo sobre los asuntos económicos más importantes.

Por ejemplo, si el sindicato acepta un tope salarial, es posible que las partes negocien alguna versión de la regla Larry Bird, vigente en la NBA. Esta regla permite a los equipos fichar a sus propios jugadores incluso si superan el tope salarial.

También podrían negociar un período de implementación gradual para el tope. Todo esto es secundario en comparación con el sistema económico general que se negociará en los próximos meses.

La definición de ingresos de los equipos es otro aspecto que debe abordarse.

La liga propone un plazo de siete años para el próximo convenio colectivo.

Los equipos que necesitarían aumentar sus nóminas según las proyecciones actuales para esta temporada son Atléticos, Rockies, Cardenales, Guardianes, White Sox, Piratas, Mellizos, Cerveceros, Rayas, Marlins, Nacionales y Rojos.

Los equipos que necesitarían reducir sus nóminas para ajustarse al límite salarial son Dodgers, Yankees, Mets, Blue Jays, Filis, Red Sox, Bravos y Padres.

La MLB sigue siendo la única liga deportiva profesional importante de Norteamérica sin un sistema de límite máximo y mínimo salarial.

La última vez que los dueños de los equipos de beisbol propusieron un límite salarial fijo (en 1994), esto provocó una huelga de siete meses y medio que obligó a cancelar la Serie Mundial por primera vez en 90 años. La MLB finalmente retiró la propuesta del límite salarial tras la presión de la Junta Nacional de Relaciones Laborales.