VIDEO | Julio Rodríguez ya tiene la mitad de los jonrones para su quinto año seguido de 20 o más

Julio Rodríguez al momento de hacer contacto para un jonrón. ( ARCHIVO/ AFP )

El jardinero dominicano Julio Rodríguez y Rob Refsnyder conectaron sendos cuadrangulares de tres carreras para guiar una contundente victoria de los Marineros de Seattle, quienes aplastaron a los Atléticos de Oakland 9-1, y escalaron oficialmente al primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana por primera vez en esta temporada.

Rodríguez desató el poder de su madero en un encuentro donde la ofensiva de Seattle no dio tregua, completando una contundente barrida en la serie tras superar a los Atléticos con un abrumador marcador global de 22-4.

Julio Rodríguez crushes home run No. 10 pic.twitter.com/Mi7SlnQIrw — MLB (@MLB) May 27, 2026

Fue el cuadrangular número 10 para Rodríguez que ya está a mitad de camino de una quinta temporada consecutiva de 20 o más jonrones.

Los jonrones de Julio Rodríguez en sus primeros 5 años en MLB Año HR 2022 28 2023 32 2024 20 2025 32 2026 10 Fuente MLB: Baseball Reference

Transcurso del partido

Desde el montículo, Logan Gilbert (3-4) dictó una cátedra de pitcheo al lanzar seis entradas en blanco, permitiendo apenas cinco imparables para anotarse el triunfo.

La ofensiva de los Marineros también contó con el brillo del novato Colt Emerson, quien duplicó en hits incluyendo un triple remolcador de dos vueltas, mientras que Cole Young sumó otro par de indiscutibles y cruzó el plato en tres ocasiones.

La derrota recayó sobre el abridor de los Atléticos, Jeffrey Springs (3-6), castigado con cinco anotaciones —dos de ellas limpias— y seis hits durante cinco episodios de labor.

Por Oakland, Zack Gelof y Darell Hernaiz ligaron dos imparables cada uno, en una ofensiva que fue totalmente maniatada y que apenas pudo maquillar el resultado en la novena entrada con una carrera producida por una doble matanza de Jeff McNeil.