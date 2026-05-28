Basallo responde al reto de crecer junto a Rutschman en Baltimore

Samuel Basallo ha conectado ocho cuadrangulares como receptor y tres como bateador designado. ( AFP/SCOTT TAETSCH )

Samuel Basallo ha validado por qué los Orioles lo consideran una pieza fundamental de su presente y su futuro.

Con apenas 21 años de edad, no solo ha conseguido producir a la ofensiva en las Grandes Ligas, sino que también ha sabido lidiar con una responsabilidad poco común para un jugador de su edad: compartir tiempo de juego y desarrollo en una posición tan demandante como la receptoría junto a Adley Rutschman, una de las principales figuras de la posición en MLB.

Basallo entró a la jornada de ayer con una sólida línea ofensiva de .267/.323/.487, acompañada de ocho cuadrangulares y 22 carreras remolcadas en 44 partidos, en una organización en transición en el este de la Liga Americana.

Baltimore ha manejado cuidadosamente su carga de trabajo. Ha iniciado 23 encuentros como receptor y 16 como bateador designado, una combinación que le permite estar activo en su adaptación a las exigencias defensivas de la posición.

La fórmula perfecta

El dominicano, que en agosto consiguió una extensión de 67 millones de dólares por ocho años, ha retirado al 31 % de los corredores que han intentado robarle bases, mientras que en la estadística de capturas por encima del promedio presenta un +1.

En tanto que Rutschman ha retirado al 36 % de los corredores y ocupa el tercer puesto de MLB en capturas sobre el promedio con +3, empatado con otros cinco receptores.

Los Orioles parecen haber encontrado una fórmula ideal para potenciar a sus dos receptores. Rutschman, un dos veces All-Star, será agente libre en 2028 y en Maryland no saben si podrán retenerlo, lo que lo convertiría en pieza de cambio a partir del próximo curso. Si Basallo responde será el seguro de vida.

23 De sus 39 presentaciones como titular en la campaña han sido detrás del plato para los Orioles.