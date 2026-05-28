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Jansen es colocado en lista de lesionados con inflamación pélvica

Tiene marca de 1-3 esta temporada con una efectividad de 4.80 y siete salvamentos en 11 oportunidades.

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    Jansen es colocado en lista de lesionados con inflamación pélvica
    Kenley Jansen (FUENTE EXTERNA)

    Los Tigres colocaron al lanzador derecho Kenley Jansen en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación pélvica.

    El antillano abandonó el juego del miércoles, en el que los Tigers vencieron a los Angelinos de Los Ángeles por 4-0, en la novena entrada.

    Trayectoria y récords de Kenley Jansen

    • Jansen, de 38 años, tiene marca de 1-3 esta temporada con una efectividad de 4.80 y siete salvamentos en 11 oportunidades.

    Ha permitido tres jonrones decisivos desde el 24 de abril. El 14 de abril, registró el salvamento número 479 de su carrera, superando a Lee Smith y ubicándose en el tercer lugar de la lista histórica de la MLB.

    RELACIONADAS

    Ahora suma 483, solo superado por los miembros del Salón de la Fama Mariano Rivera (652 salvamentos) y Trevor Hoffman (601). Aún no hay información sobre cuánto tiempo se perderá. 

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