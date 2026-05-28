Jansen es colocado en lista de lesionados con inflamación pélvica

Los Tigres colocaron al lanzador derecho Kenley Jansen en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación pélvica.

El antillano abandonó el juego del miércoles, en el que los Tigers vencieron a los Angelinos de Los Ángeles por 4-0, en la novena entrada.

Trayectoria y récords de Kenley Jansen

Jansen, de 38 años, tiene marca de 1-3 esta temporada con una efectividad de 4.80 y siete salvamentos en 11 oportunidades.

Ha permitido tres jonrones decisivos desde el 24 de abril. El 14 de abril, registró el salvamento número 479 de su carrera, superando a Lee Smith y ubicándose en el tercer lugar de la lista histórica de la MLB.

Ahora suma 483, solo superado por los miembros del Salón de la Fama Mariano Rivera (652 salvamentos) y Trevor Hoffman (601). Aún no hay información sobre cuánto tiempo se perderá.