Sacramento busca oficialmente un equipo de expansión de las Grandes Ligas

Como parte de una campaña denominada "the Sacramento Pitch" (La Propuesta de Sacramento), líderes clave de la zona anunciaron sus intenciones de conseguir una franquicia de la MLB. El proyecto incluye casi 2,000 millones de dólares en financiamiento y el diseño preliminar de un estadio de béisbol.

Sacramento launched its campaign for an MLB expansion team today.



The pitch is backed by a fully entitled 50-acre stadium site and nearly $2B in public-private investment. pic.twitter.com/cUjXkSUfAW — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) May 28, 2026

"Este proceso de expansión será largo", declaró el alcalde de Sacramento, Kevin McCarty, durante una conferencia de prensa el jueves. "Será competitivo, será duro; no será fácil. Pero una cosa es segura: Sacramento está lista para la MLB. No solo estamos listos para competir por un equipo, sino para ganarlo. Y lo estamos demostrando todos los días como el hogar temporal de los Atléticos, justo aquí al lado".

Mark Friedman, presidente de Fulcrum Property, reveló que el grupo adquirió 50 acres (unas 20 hectáreas) para construir un estadio de Grandes Ligas y un distrito frente al río. También señaló que los líderes han asegurado compromisos por 1,800 millones de dólares en inversiones públicas y privadas.

Contexto y antecedentes de la propuesta en Sacramento

Sacramento ha albergado temporalmente a los Atléticos en el Sutter Health Park desde 2025. Está previsto que el club se mude a Las Vegas en 2028.

"Esta región se ha ganado su lugar en las Mayores", añadió McCarty. "Francamente, la MLB podría beneficiarse de Sacramento. Somos uno de los mercados más grandes y de más rápido crecimiento en el oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, Sacramento sigue siendo el mercado de medios de comunicación más grande de EE. UU. que cuenta con una sola franquicia deportiva profesional".

Los Kings de Sacramento en la NBA son la única franquicia deportiva de primer nivel establecida de forma permanente en la región. Los River Cats de Sacramento, un equipo de béisbol de ligas menores en la Pacific Coast League, también tienen su sede en la zona.

La MLB aún no ha iniciado oficialmente el proceso de búsqueda para un equipo de expansión. La última vez que la liga se expandió fue en 1998, con las incorporaciones de los Diamondbacks de Arizona y los entonces llamados Devil Rays de Tampa Bay.

"Cuando las Grandes Ligas estén listas para expandirse, Sacramento estará lista para competir y estaremos listos para ganar", concluyó Friedman.