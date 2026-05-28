VIDEO | Roberts dice que los Dodgers colocarán a Teoscar Hernández en la lista de lesionados

No es la primera ocasión que Hernández tiene problemas en la pierna izquierda. ( FUENTE EXTERNA )

En un conversatorio con los medios de prensa, el dirigente Dave Roberts anunció que los Dodgers colocarán al jardinero Teoscar Hernández en la lista de lesionados.

Hernández salió del juego del miérccoles en la noche, debido a una distensión en el tendón de la corva de la pierna izquierda y todo apunta a que se perderá "varias semanas".

"Es decepcionante. No sabemos qué tan grave es. Respondió bien en las pruebas, le harán una resonancia. Obviamente irá a la lista de lesionados. Simplemente no hay un plazo definido. Pero algo así claramente va a tomar unas cuantas semanas como mínimo", dijo Roberts al ser consultado por el tema.

El jardinero de 33 años había registrado un OPS de .892 durante un resurgente mes de mayo.

Alex Call parece encaminado a recibir más tiempo de juego si la lesión de Hernández no obliga a los Los Angeles Dodgers a considerar a algunos de sus mejores prospectos, como James Tibbs III, quien tiene un OPS de 1.028 en Triple-A Oklahoma City junto con 12 jonrones.

Cambió en mayo

El giro ofensivo de Teoscar Hernández quedó en evidencia al comparar sus registros oficiales de MLB.com entre los dos primeros meses de la temporada.

Durante el mes de abril, el patrullero dominicano tuvo un arranque discreto al promediar .232 en 99 turnos oficiales, conectando 23 imparables —incluidos 4 cuadrangulares— con 17 carreras remolcadas, 10 boletos y un modesto OPS de .694

Sin embargo, mayo marcó su etapa de resurgimiento con los Dodgers; en apenas 82 veces al bate, el nativo de Cotuí disparó 27 hits para elevar su promedio hasta un sólido .329 y subir su porcentaje de embasarse (OBP) a .404.

Apoyado en 3 vuelacercas, 14 impulsadas y 9 pasaportes, Hernández cerró el segundo mes del año con un OPS de .892, consolidándose como el bateador más encendido de Los Ángeles antes de verse frenado por la lesión en el tendón de la corva.

Pierna izquierda

Durante la temporada pasada, Teoscar ya había ingresado a la lista de lesionados de 10 días tras presentar rigidez en el tendón de la corva izquierdo. Esa molestia le hizo perderse al menos 12 compromisos.

En septiembre de 2024, abandonó un compromiso en la primera entrada tras recibir un pelotazo (HBP) directo en el pie izquierdo. Aunque inicialmente se temió una fractura que terminaría su temporada, los exámenes de rayos X y resonancia dieron negativo, quedando catalogado como día a día.

También en la campaña 2024 vio acción limitada y se perdió cuatro juegos debido a molestias asociadas a un esguince en su tobillo izquierdo.