Teoscar Hernández salió lesionado debido a molestias en la pierna izquierda

Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles. ( ARCHIVO/ EFE )

En una jornada gris, los Dodgers sufrieron un duro golpe al perder de manera consecutiva a dos de sus piezas ofensivas clave, encabezadas por el estelar jardinero dominicano Teoscar Hernández, justo en medio de un extraordinario momento colectivo en la temporada.

La preocupación por el quisqueyano se desató en la segunda entrada del encuentro del miércoles ante los Rockies de Colorado.

Al conectar un rodado, Teoscar frenó de forma abrupta su marcha mientras corría hacia la inicial. Aunque abandonó el terreno por su propio pie, el nativo de Cotuí se tocó repetidamente la parte posterior del muslo izquierdo y reflejó una profunda frustración en el dugout, donde llegó a golpear su casco con impotencia.

El cuerpo médico del club confirmó preliminarmente que se trata de una lesión en el tendón de la corva.

El percance frena el arranque de campaña del dominicano, quien llegó al compromiso con un respetable promedio de bateo de .278 y siete cuadrangulares en su tercera zafra con el uniforme azul.

También se va Kike

Para colmo de males, la baja de Hernández ocurrió apenas horas después de que los Dodgers colocaran al infielder boricua Enrique "Kiké" Hernández en la lista de lesionados por un "desgarro importante" en el oblicuo, una dolencia que lo mantendrá fuera de acción por varias semanas o incluso meses.

A pesar del hospital en el que se ha convertido el camerino, la novena que dirige Dave Roberts logró ingeniárselas para sellar una victoria por 4-1 y completar la barrida sobre Colorado.

El encuentro estuvo a punto de ser histórico, ya que el astro japonés Shohei Ohtani lanzó seis entradas magistrales sin permitir imparables, liderando un intento de juego sin hits combinado que la ofensiva de los Rockies pudo romper recién en el octavo episodio.

Con este triunfo, los Dodgers consolidaron su posición en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional con una impresionante marca de 36-20, acumulando 12 victorias en sus últimos 14 compromisos.