Brayan Bello será usado después de un abridor por cuarta ocasión en sus últimas 5 salidas
Bello tiene marca de 1-0 con una efectividad de 0.98 en 18.1 entradas cuando es usado después de un abridor
El experimento de usar Brayan Bello luego de un abridor, ha tenido buenos resultados en Boston.
Este viernes, cuando a las 7:10 pm los Red Sox visiten a Cleveland, será Tyler Samaniego quien abra el juego por Boston antes de cederle la pelota a Bello para una salida de varias entradas.
Samaniego (0-2, 1.04 de efectividad), fue llamado desde Triple-A Worcester para abrir antes de Brayan Bello (2-5, 6.43) el viernes. Será la primera apertura en las Grandes Ligas para el novato de 27 años.
Bello tiene marca de 1-0 con una efectividad de 0.98 en 18.1 entradas (cuatro apariciones) como relevista de "bulk". En comparación, tiene marca de 1-5 con una efectividad de 9.68 en 30.2 entradas en siete aperturas como abridor
Es la cuarta vez en sus últimas cinco aperturas que Bello entra después de un "abridor", que en realidad es un relevista que le quita la presión al dominicano de iniciar el juego.
El puertorriqueño Jovani Morán inició en la última aparición de Bello (23 de mato), y solo lanzó el primer inning. Luego el pitcher quisqueyano trabajó en cinco entradas.
La única que ves que en sus últimas cinco apareiciones Bello abrió el juego, fue el 17 de mayo contra Atlanta, y cargó con la derrota.
En esas circunstacias, Bello ha sido mucho más efectivo en esas apariciones como relevista temprano en el juego, que como abridor tradicional.
Además, sus probabilidades de influir en la decisión del juego aumentan considerablemente al entrar más tarde en el partido.
Por Cleveland, el abridor programado es Slade Cecconi (3-5, 5.18 de efectividad), permitió tres carreras en cinco entradas el sábado pasado contra los Philadelphia Phillies, con lo que sufrió su primera derrota en cinco aperturas en mayo.
Cecconi había permitido solo cuatro carreras en sus tres salidas anteriores (16.2 entradas), incluyendo una actuación de 7.1 entradas para vencer a los Detroit Tigers como visitante el 18 de mayo.