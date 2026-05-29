¿Vender o retener?: el complejo panorama de los Mets con Freddy Peralta, antes de la agencia libre

Freddy Peralta, as de la rotación de los Mets. ( ARCHIVO/ AFP )

La temporada 2026 ha sido un dolor de cabeza para los New York Mets, un equipo que parece haber perdido el rumbo temprano en el calendario.

Con un registro de 23-33 al 27 de mayo, la novena de Queens navega en las peligrosas aguas del fondo de la Liga Nacional, viendo de lejos el tercer boleto del comodín. Para colmo de males, comparten división con unos intratables Bravos de Atlanta, dueños del mejor récord de todo el béisbol, lo que obliga a la oficina neoyorquina a despertar a la realidad y asumir el rol de vendedores antes de la fecha límite de cambios fijada para el 3 de agosto.

Peralta, la joya de la corona

En medio de este panorama gris, el lanzador derecho Freddy Peralta emerge como la pieza de intercambio más atractiva y valiosa dentro del roster de los Mets. Precisamente este viernes, Peralta se mide a las 7:10 pm contra los Marlins.

El dos veces All-Star está completando una campaña discreta, con una efectividad de 3.52 a lo largo de 11 aperturas, lo que hace a Peralta un caramelo para cualquier equipo contendiente al título es su situación contractual.

Peralta se encuentra en el último año de un pacto de 8 millones de dólares que incluye atractivos incentivos por logros individuales y apariciones en postemporada.

Desde la perspectiva del negocio, transferir a Peralta a cambio de talento joven e inmediato parece la jugada lógica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/mlb-freddy-peralta-emocionado-y-con-mira-en-el-futuro-con-mets-b9a9d3ae-8c6e21c3.jpg Peralta mientras tenía una sesión de entrenamientos con los Mets en marzo pasado. (FUENTE EXTERNA)

El sistema de ligas menores de los Mets atraviesa un momento crítico, evidenciado por el hecho de que la organización no logró colocar a un solo jugador en la lista actualizada de los 50 mejores prospectos de The Athletic.

Aunque portales como MLB Pipeline ubican a dos de sus promesas entre las 100 mejores, tanto el infielder A.J. Ewing como el lanzador Jonah Tong ya se encuentran en el roster activo del equipo grande, lo que significa que pronto perderán su condición de prospectos.

Posible extensión de contrato

Sin embargo, el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, tiene motivos de peso para no apresurarse a jalar el gatillo del cambio, y ninguno de ellos se relaciona con las escasas posibilidades matemáticas (14.5%) que les quedan de clasificar a la postemporada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/rockies-frenan-el-buen-momento-de-los-mets-freddy-peralta-pierde-fbd34d18-08c7401a.jpg Peralta ha tenido buenas salidas pero ha salido sin decisión. (FUENTE EXTERNA)

El primer gran argumento para retener a Peralta es evaluarlo como una pieza central para el futuro mediante una extensión de contrato, o bien amarrarlo al finalizar el curso, utilizando la oferta calificada en la agencia libre, garantizando su permanencia o una valiosa compensación en el Draft de 2026.

El panorama de la oferta calificada añade un elemento de suspenso debido a la propuesta de la Asociación de Jugadores de rescindir esta regla en el próximo convenio colectivo.

Si los Mets deciden traspasar a Peralta antes de agosto, perderán automáticamente cualquier derecho a recibir una selección compensatoria si este rechaza un contrato de un año.

A sus 29 años, y respaldado por un repertorio de lanzamientos de primer nivel que compensa su ligera disminución en la tasa de ponches (por debajo del 27% por primera vez), Peralta será uno de los agentes libres más codiciados del mercado invernal gracias a su pericia para limitar los batazos contundentes.

Rotación incierta

La segunda razón que frena a la gerencia es la planificación de la rotación abridora de cara a la temporada 2027.

La enfermería de los Mets está repleta de brazos estelares como Kodai Senga, Clay Holmes, Tylor Megill y Justin Hagenman, quienes se proyectan para regresar sanos el próximo año.

Si a este grupo se le suman los jóvenes Christian Scott, Nolan McLean y el propio Tong, además de brazos polivalentes como Tobias Myers y Sean Manaea en el bullpen, la permanencia de Peralta le daría a Nueva York una profundidad monticular envidiable y de jerarquía.

Ante esta encrucijada financiera y deportiva, el caso para salir de Freddy Peralta en el mercado de verano deja de ser una decisión en blanco y negro para convertirse en un dilema de alta estrategia.

David Stearns deberá calcular con frialdad si el retorno en prospectos supera el valor de tener un as probado para el relanzamiento del proyecto Metropolitano el próximo año. Por el momento, la directiva se tomará su tiempo, sabiendo que en las Grandes Ligas un brazo saludable y de calidad se cotiza a precio de oro mientras el reloj corre hacia agosto.