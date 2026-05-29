Acuña Jr. conecta cuadrangular con las bases llenas y los Bravos apabullan a los Medias Rojas

Ronald Acuña Jr. conectó el cuarto grand slam de su carrera, Chris Sale ponchó a ocho en cinco entradas ante su equipo anterior, y los Bravos de Atlanta arrollaron el jueves por 10-2 a los Medias Rojas de Boston.

Acuña superó el Monstruo Verde después de que el emergente Mike Yastrzemski-nieto de la gran figura de los Red Sox Carl Yastrzemski- recibió un boleto con las bases llenas para romper el empate 2-2 en la sexta entrada.

El venezolano Acuña, cinco veces seleccionado al Juego de Estrellas y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023, conectó el batazo ante el relevista Greg Weissert para su tercer jonrón de la temporada y el primero desde el 24 de abril.

Desempeño de Chris Sale frente a su antiguo equipo

Sale (8-3) mejoró a 3-0 contra los Red Sox desde que Boston traspasó a su otrora as a Atlanta antes de la temporada 2024. El zurdo permitió dos carreras con seis hits y otorgó tres bases por bolas.

Michael Harris II disparó un jonrón solitario por Atlanta, que tiene el mejor récord de las Grandes Ligas con 38-19. Ozzie Albies añadió un cuadrangular de dos carreras en la novena, su tercer hit del día.

Boston cerró una estadía en casa con registro de 1-5 y cayó a 9-19 en Fenway Park esta temporada. Se escucharon cánticos de "¡Vendan el equipo!" después de que Harris bateó su jonrón número 13 en la séptima.

El relevista de los Medias Rojas Danny Coulombe (0-2) no consiguió un sólo out en la sexta y fue responsable de tres de las seis carreras que anotaron los Braves en ese episodio.