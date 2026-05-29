Acuña Jr. conecta cuadrangular con las bases llenas y los Bravos apabullan a los Medias Rojas
El venezolano conectó el batazo ante el relevista Greg Weissert para su tercer jonrón de la temporada y el primero desde el 24 de abril.
Ronald Acuña Jr. conectó el cuarto grand slam de su carrera, Chris Sale ponchó a ocho en cinco entradas ante su equipo anterior, y los Bravos de Atlanta arrollaron el jueves por 10-2 a los Medias Rojas de Boston.
Acuña superó el Monstruo Verde después de que el emergente Mike Yastrzemski-nieto de la gran figura de los Red Sox Carl Yastrzemski- recibió un boleto con las bases llenas para romper el empate 2-2 en la sexta entrada.
El venezolano Acuña, cinco veces seleccionado al Juego de Estrellas y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023, conectó el batazo ante el relevista Greg Weissert para su tercer jonrón de la temporada y el primero desde el 24 de abril.
Desempeño de Chris Sale frente a su antiguo equipo
Sale (8-3) mejoró a 3-0 contra los Red Sox desde que Boston traspasó a su otrora as a Atlanta antes de la temporada 2024. El zurdo permitió dos carreras con seis hits y otorgó tres bases por bolas.
Michael Harris II disparó un jonrón solitario por Atlanta, que tiene el mejor récord de las Grandes Ligas con 38-19. Ozzie Albies añadió un cuadrangular de dos carreras en la novena, su tercer hit del día.
Boston cerró una estadía en casa con registro de 1-5 y cayó a 9-19 en Fenway Park esta temporada. Se escucharon cánticos de "¡Vendan el equipo!" después de que Harris bateó su jonrón número 13 en la séptima.
- El relevista de los Medias Rojas Danny Coulombe (0-2) no consiguió un sólo out en la sexta y fue responsable de tres de las seis carreras que anotaron los Braves en ese episodio.