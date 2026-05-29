Los Azulejos vencen a los Orioles con boleto con las bases llenas
El venezolano Piñango apareció como emergente y recibió la base por bolas para remolcar la carrera que rompió el empate
Yohendrick Piñango recibió una base por bolas de Anthony Núñez con las bases llenas en la octava entrada para dar el jueves a los Azulejos de Toronto una victoria por 2-1 sobre los Orioles de Baltimore.
George Springer abrió la octava con un doble y aprovechó un toque para avanzar a tercera. Tras una base por bolas intencional al dominicano Vladimir Guerrero Jr., Núñez (2-2) otorgó boleto a Daulton Varsho para llenar las bases.
El venezolano Piñango apareció como emergente y recibió la base por bolas para remolcar la carrera que rompió el empate. El receptor Adley Rutschman intentó ayudar a Núñez al usar dos desafíos durante ese turno al bat, pero ambos fueron infructuosos.
Contribuciones destacadas de jugadores venezolanos
Jeff Hoffman (4-3) se llevó la victoria como relevista. Louis Varland consiguió los últimos cuatro outs para su octavo salvamento.
- El venezolano Andrés Gimenez conectó un jonrón en la tercera entrada para Toronto, y Coby Mayo se voló la barda por los Orioles en la cuarta.