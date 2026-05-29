Chris Bassitt pensó que la primera propuesta sería mejor

El lanzador derecho de los Orioles de Baltimore y miembro del subcomité ejecutivo de la MLBPA (Asociación de Jugadores de Grandes Ligas), Chris Bassitt, no está nada contento con la primera propuesta de la MLB para el acuerdo de negociación colectiva, la cual incluye un tope salarial estricto de 245.3 millones de dólares.

«Pensé que la oferta (de los dueños de la MLB) iba a ser mucho mejor de lo que fue», comentó Bassitt el viernes en el «JD Bunkis Podcast». «Pensé que intentarían persuadir de verdad, al menos a una parte de nuestro grupo de jugadores, para que aceptaran esta idea (del tope salarial)».

«La verdad de las cosas y la realidad de nuestra situación actual es que hay deficiencias en el sistema, y realmente creo que esta primera propuesta se puede tomar y tirar directamente a la basura».

La liga no presionaba por un tope salarial desde 1994, lo que provocó un histórico paro laboral que obligó a la cancelación de la Serie Mundial por primera vez en 90 años.

En esta ocasión, la MLB quiere generar un mayor equilibrio competitivo cerrando la brecha entre los clubes con las nóminas más altas y más bajas.

El tope propuesto de 245.3 millones de dólares vendría acompañado de un suelo o piso salarial mínimo de 171.2 millones de dólares para el gasto en la plantilla.

La contrapropuesta del jueves marca la primera respuesta de la liga a la oferta inicial de la MLBPA del miércoles, la cual priorizaba aumentar el salario mínimo, eliminar la oferta calificada en la agencia libre e introducir un nuevo «impuesto de integridad competitiva» para incentivar el gasto.

Impacto financiero en equipos según la propuesta de la MLB

«No creo que nunca se consiga una propuesta realmente cercana la primera vez», dijo Bassitt. «Simplemente no me gusta eso, porque ¿por qué estamos empezando ya tan distanciados?».

Basándose en la primera propuesta de la MLB, los vigentes bicampeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, así como los Mets de Nueva York, los Yankees de Nueva York, los Blue Jays de Toronto, los Phillies de Filadelfia, los Red Sox de Boston, los Padres de San Diego y los Braves de Atlanta tendrían que recortar sus nóminas.

Mientras tanto, los Marlins de Miami, los Guardians de Cleveland, los Rays de Tampa Bay, los White Sox de Chicago, los Cardenales de San Luis, los Nationals de Washington, los Pirates de Pittsburgh, los Twins de Minnesota, los Cerveceros de Milwaukee, los Rockies de Colorado, los Reds de Cincinnati y los Athletics tendrían que aumentar sus nóminas para cumplir con el requisito mínimo.

Se espera que la liga y el sindicato intercambien varias propuestas en los próximos meses a medida que las negociaciones se intensifiquen antes de que el actual acuerdo colectivo (CBA) expire el 1 de diciembre.