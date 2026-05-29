Héctor Borg no seguirá como coach de tercera de los GIgantes

El tiempo de Héctor Borg como coach de tercera base de los Giants ha terminado.

Los Giants anunciaron cinco horas antes del primer lanzamiento contra los Rockies el viernes en Colorado que Borg ha sido reasignado dentro del personal de desarrollo de jugadores de la organización.

¿Qué motivó la salida de Héctor Borg como coach de tercera base?

El veterano entrenador Ron Wotus asumirá las funciones de entrenador de tercera base de forma interina mientras los Giants deciden quién será el reemplazo permanente de Borg.

La medida llega tras un complicado inicio de temporada para los Giants, en el que se han visto innumerables errores en el corrido de bases, muchos de los cuales pueden atribuirse a Borg.

El ejemplo más reciente ocurrió contra los Diamondbacks de Arizona a principios de esta semana, cuando Willy Adames fue puesto out en el plato luego de que Borg le diera luz verde para correr tras un hit de Luis Arráez. Las repeticiones mostraron que Adames apenas estaba en la tercera base cuando el jardinero de los Diamondbacks, Ryan Waldschmidt, fildeó y lanzó la pelota hacia el plato.

Los Giants terminaron perdiendo ese partido 3-2 ante los Diamondbacks. El jueves, en el programa «Murph and Markus» de KNBR, se le preguntó a Tony Vitello si planeaba hacer un cambio con su entrenador de tercera base, y el manager de primer año de los Giants esquivó el tema.

«Ehh, para ser sincero, solo estoy tratando de pensar en cómo me voy a despertar esta mañana, después de no haber dormido muy bien que digamos», le dijo Vitello a Brian Murphy y Markus Boucher.

Un día después, Borg queda fuera como coach de tercera base tras solo 56 partidos esta temporada.

Hasta la derrota del miércoles contra los Diamondbacks, los Giants han entregado 18 outs corriendo las bases esta temporada, la quinta mayor cantidad en el béisbol en ese momento, según Sportradar. Los Giants también han sido puestos out en el plato en siete ocasiones esta campaña, de acuerdo con Sportradar.

Después del partido del miércoles, Vitello abordó los problemas que aquejan a los Giants y mencionó los errores en el corrido de bases.

«Creo que una parte de esto se debe a que es algo que necesita repasarse más», dijo Vitello. «Solo porque hagas las cosas en los entrenamientos de primavera, ya sabes, puede ser cualquier cosa (toques de bola, prácticas de fildeo para lanzadores, corrido de bases), los días pasan, y uno siempre es considerado con que los muchachos descansen las piernas, pero creo que esas cosas deben repasarse, ya sea mentalmente o de forma física con repeticiones».

«Parte del problema del corrido de bases, creo, se debe a la naturaleza de no tener a tantos hombres en base como nos hubiera gustado a principios de año. Creo que las cosas al menos están tendiendo en la dirección correcta en lo que respecta al porcentaje de embasarse... (además) nos hemos creado muchos problemas al cavar nuestro propio agujero temprano en los juegos y tratar con locura de salir de ahí, y creo que lo que todos hemos hecho es volvernos un poco locos de más».

Borg ha estado en la organización de los Giants durante más de dos décadas tras firmar como agente libre internacional en la República Dominicana en 2004. Para 2008, sus días como jugador terminaron y la transición lo llevó a la labor de entrenador y al desarrollo de peloteros.

Reacciones y próximos pasos de los Giants tras el cambio

Vitello y el gerente general Zack Minasian hablaron con Borg en noviembre cuando comenzaban a conformar el cuerpo técnico, y el exentrenador de Tennessee congenió instantáneamente con el veterano empleado del equipo.

«Recuerdo salir de la llamada de Zoom y no sé si pasaron ni cinco segundos cuando Tony me dijo: "¿Podemos contratar a ese tipo?"», relató el gerente general Zack Minasian a Alex Pavlovic de NBC Sports Bay Area en febrero, cuando los Giants finalmente anunciaron a su cuerpo técnico completo.

Borg, colocado en un rol prominente, habló con los reporteros poco después de que los Giants anunciaran al cuerpo técnico, e identificó un rasgo que, a la larga, pudo haberle costado el puesto.

«Soy un entrenador de tercera base agresivo», dijo Borg a los periodistas en febrero. «Siempre he sido así».

Ahora, los Giants seguirán adelante con Wotus por el momento hasta que puedan encontrar un reemplazo a largo plazo.