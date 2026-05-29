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Jeremy Peña conecta cuadrangular en la victoria de Houston

Los Astros han cosechado seis victorias en sus últimos siete compromisos.

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    Jeremy Peña conecta cuadrangular en la victoria de Houston
    Jeremy Peña (FUENTE EXTERNA)

    Jeremy Peña e Isaac Paredes conectaron sendos vuelacercas en la primera entrada, mientras que Spencer Arrighetti llevó el jueves a los Astros de Houston hacia un triunfo de 5-1 sobre los Rangers de Texas.

    Los Astros ganaron tres de cuatro juegos en la serie ante sus rivales del mismo estado, y cerraron una gira con registro de 7-3.

    Han cosechado seis victorias en sus últimos siete compromisos.

    Los Rangers, que el lunes se fueron sin hit ni carrera ante tres lanzadores de Houston, han perdido seis de siete duelos en total.

    Desempeño de los lanzadores y dirección técnica

    El manager de Texas, Skip Schumaker, se perdió el juego para asistir a la graduación de secundaria de su hijo en California.

    Desempeño destacado de los lanzadores en el juego

    El coach de banca colombiano Luis "Pipe" Urueta dirigió al equipo.

    Arrighetti (7-1) lanzó seis entradas con eficacia, permitiendo únicamente el jonrón de Josh Jung en la segunda.

    Toleró tres hits, dio una base por bolas y golpeó a dos bateadores con sus lanzamientos.

    • La efectividad del derecho apenas desmejoró de 1,32 a 1,34.

    El dominicano Peña bateó el cuarto lanzamiento de Nathan Eovaldi hacia el jardín izquierdo para su segundo jonrón de la temporada, ambos en los últimos tres juegos.

    Tras una base por bolas al cubano Yordan Alvarez, quien conectó jonrón cinco veces en los primeros tres juegos de la serie, el mexicano Paredes cortó una mala racha en la que se había ido de 10-0 con otro cuadrangular hacia el izquierdo.

    RELACIONADAS

    Eovaldi (5-6) permitió cuatro hits en siete entradas y otorgó dos bases por bolas.Álvarez, quien llegó liderando la Liga Americana con promedio de bateo de .312 y empatado en el primer lugar con 20 jonrones, se fue de 3-0 con un ponche y una base por bolas

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