Los Rojos pierden al relevista Ashcraft; va a la lista de lesionados de 60 días

Los Rojos de Cincinnati, quienes ya echan de menos a varios miembros clave de su rotación abridora, se quedarán sin uno de sus mejores relevistas por un futuro impredecible.

El club colocó al preparador de mesa (setup man) derecho Graham Ashcraft en la lista de lesionados de 60 días este viernes debido a un esguince en el ligamento colateral cubital (UCL) de su antebrazo derecho.

En un movimiento correspondiente, el lanzador derecho Yunior Marte fue convocado desde la sucursal de Triple-A en Louisville.

Ashcraft, reconvertido en relevista tras haber sido abridor, ha estado sensacional saliendo desde el bullpen durante las últimas dos temporadas. Este año registra una efectividad de 3.33 a lo largo de 27 entradas lanzadas y ha limitado a los bateadores contrarios a un promedio de .183.

Consigue una enorme cantidad de rodados —su tasa de rodados del 54.1% esta temporada se ubica en el percentil 92 de la MLB— lo que le ayuda a mitigar los contactos sólidos.

La última vez que Ashcraft lanzó fue el lunes, completando una novena entrada perfecta en la victoria de Cincinnati por 7-2 sobre los Mets. Ahora se une a un grupo de lanzadores lesionados en los Reds que incluye a los abridores Hunter Greene y Rhett Lowder.

Marte, a quien los Reds firmaron con un contrato de Ligas Menores el pasado enero, no ha lanzado en las Mayores desde que completó 26 entradas con los Phillies en 2024. Registra una efectividad de 5.12 en 19 entradas y un tercio de labor (20 apariciones) esta temporada con Louisville.