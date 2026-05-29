Paul Skenes sufre su tercera derrota consecutiva

Ian Happ conectó jonrón por segundo juego consecutivo, y los Cachorros de Chicago le propinaron a Paul Skenes su tercera derrota consecutiva, al doblegar el jueves por 7-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Impacto de Ian Happ en la victoria de los Cachorros

La victoria llegó una noche después de que los Cachorros pusieron fin a una racha de 10 derrotas seguidas. Happ conectó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la séptima entrada de ese juego.

Happ sumó tres imparables el jueves, incluido un jonrón de dos carreras en la octava entrada que amplió la ventaja de los Cachorros a 5-2. Se ha embasado en 41 juegos en la ciudad donde creció.

Seiya Suzuki totalizó dos hits y dos carreras impulsadas por Chicago.

Desempeño de los lanzadores Paul Skenes y Colin Rea

Skenes (6-5) perdió su tercera apertura consecutiva pese a ponchar a 10 en 5.1 entradas. El ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional de 2025 retiró por la vía del ponche a seis bateadores seguidos desde la primera hasta la tercera entrada.

Colin Rea (5-3) ganó por primera vez en cinco aperturas, al permitir dos carreras en 5.1 entradas.