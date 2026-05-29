Uribe es suspendido por un partido por MLB

A pesar de este contratiempo extra del terreno, el derecho dominicano ha seguido consolidándose como una pieza importante en el bullpen de Milwaukee.

En lo que va de la campaña de 2026, Uribe ha visto acción en 21 partidos, acumulando un récord de 2 victorias y 2 derrotas, además de sumar 5 partidos salvados, manteniéndose activo en situaciones de alto riesgo para el equipo.

Estadísticas clave del relevista dominicano

En sus 19 entradas y un tercio de labor sobre la lomita, el relevista de 25 años registra una efectividad de 4.19 y un WHIP de 1.19, logrando abanicar a 21 bateadores.

Aunque su promedio de carreras limpias ha experimentado ligeras variaciones, su efectividad para conseguir ponches sigue siendo una de las armas más fiables para los Cerveceros en los tramos finales de los juegos.