Jeremy Peña dispara su tercer jonrón en cinco juegos y Astros superan a los Cerveceros

Jeremy Peña conectó tres hits, incluyendo un jonrón de dos carreras, y anotó tres veces y Christian Walker bateó un jonrón de tres carreras para impulsar a los Astros de Houston a la victoria sobre los Cerveceros de Milwaukee por 9-2 el sábado en el Daikin Park.

Peña, quien suma tres jonrones en sus últimos cinco juegos, coronó una segunda entrada de tres carreras con un jonrón de 392 pies (según las proyecciones de Statcast) que aterrizó en las Crawford Boxes del jardín izquierdo. Jake Meyers había conectado un sencillo productor de carrera al principio de la entrada.

El dominicano bateó de 5-3, anotó tres carreras e impulsó dos.

Los Astros abrieron el marcador con tres carreras en la quinta entrada. Peña esquivó el intento de toque de William Contreras en el plato tras un sencillo productor de Taylor Trammell, e Isaac Paredes conectó un doble por la línea del jardín izquierdo para poner el marcador 6-2.

Walker conectó su jonrón número 16 del año en la octava entrada, un batazo de 348 pies por el jardín derecho, según reporta Jeremy Rakes, de MLB.com.

Houston ha ganado siete de sus últimos nueve partidos (27-33) tras un inicio de 20-31.

El apoyo ofensivo fue suficiente para el abridor Peter Lambert, quien permitió dos carreras y cinco hits, con tres bases por bolas y tres ponches en cinco entradas, logrando así su segunda victoria consecutiva. Lambert ha permitido tres carreras o menos en seis de sus ocho aperturas esta temporada.

Contreras conectó un doble productor en la primera entrada, y Jackson Chourio un sencillo productor en la quinta. Los Cerveceros tuvieron la oportunidad de anotar más carreras en la quinta, pero dejaron las bases llenas después de que Lambert provocara un rodado de Contreras para finalizar la entrada.

El también dominicano, Gary Sánchez, bateó de emergente y falló su único turno.