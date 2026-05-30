Robinson Canó aclara su estatus contractual: "Tengo que resolver mi problema en Dominicana"

La situación contractual de Robinson Canó con las Estrellas Orientales y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) parece encaminarse hacia una vía de entendimiento, luego de que el propio jugador aclarara los rumores que sugerían un distanciamiento definitivo con el equipo de su natal San Pedro de Macorís y su llegada al béisbol mexicano invernal.

¿Cuál es la postura de Robinson Canó sobre su contrato en Lidom?

Desde México, donde se encuentra compitiendo con los Diablos Rojos de México, Canó abordó el tema y enfatizó que su prioridad sigue siendo resolver el escenario en territorio quisqueyano antes de definir cualquier otro paso en su carrera invernal.

"Yo tengo que esperar resolver mi problema en Dominicana", expresó el veterano segunda base, intentando poner fin a las especulaciones sobre supuestas fricciones con la directiva verde.

Estas declaraciones del jugador coinciden y reafirman la postura de las Estrellas Orientales.

Detalles sobre las negociaciones entre Canó y las Estrellas Orientales

Hace unos días, el presidente de operaciones de béisbol del conjunto oriental, Albert Pujols, reveló que ese equipo desea tener al jugador en sus filas, la próxima temporada, por lo cual le habían una buena oferta salarial.

El infielder reconoció que existieron conversaciones previas en las que se planteó el escenario de qué se diera su llegada a la Liga Mexicana del Pacífico, con los Tomateros de Culiacán si no se lograba un acuerdo mutuo en la Lidom, pero dejó claro que hay que esperar.

"Sí se habló con ellos y era algo de que si en Dominicana no se daba, no se llegaba a un acuerdo... pues ellos lo vieron, entendieron que sí y lo subieron", puntualizó.

Con las cartas sobre la mesa por ambas partes, la resolución de su estatus contractual para el invierno queda ahora sujeta a que concluyan los trámites correspondientes y las conversaciones que permitan definir si el emblemático jugador vestirá una vez más el uniforme de las Estrellas Orientales o si buscará nuevos horizontes en el invierno.