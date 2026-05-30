Video| Angel Martínez logra hit clave y gran jugada defensiva en el triunfo de Guardianes

Angel Martínez conectó un sencillo impulsor durante un ataque de cuatro carreras en el primer inning e hizo una jugada defensiva clave en el segundo, para que los Guardianes de Cleveland superaran el viernes apenas por 4-3 a los Medias Rojas de Boston.

Chase DeLauter y Kyle Manzardo, de Cleveland, salieron de sus baches al pegar dos hits cada uno.

Caelb Durbin conectó un doble impulsor en el quinto inning por los Medias Rojas, que han perdido seis de siete.

Detalles del pitcheo y resultados del juego

Colin Hokderman (3-0), el segundo de seis lanzadores de los Guardianes, se llevó la victoria tras trabajar 1 1/3 innings sin permitir hits. El abridor Slade Cecconi permitió tres carreras en 4 1/3 entradas.

Cade Smith consiguió su 20mo salvamento, el mayor total de las Grandes Ligas.

El dominicano Brayan Bello, quien entró después de que el abridor Tyler Samaniego (0-3) permitió cuatro carreras en el primer acto, lanzó siete innings en blanco y permitió cuatro hits, con cinco ponches.