×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLB
MLB

Video| Angel Martínez logra hit clave y gran jugada defensiva en el triunfo de Guardianes

Brayan Bello lanzó siete innings en blanco y permitió cuatro hits, con cinco ponches desde el bullpen

    Expandir imagen
    Video| Angel Martínez logra hit clave y gran jugada defensiva en el triunfo de Guardianes
    Angel Martínez (FUENTE EXTERNA)

    Angel Martínez conectó un sencillo impulsor durante un ataque de cuatro carreras en el primer inning e hizo una jugada defensiva clave en el segundo, para que los Guardianes de Cleveland superaran el viernes apenas por 4-3 a los Medias Rojas de Boston. 

     

    Chase DeLauter y Kyle Manzardo, de Cleveland, salieron de sus baches al pegar dos hits cada uno.

    Caelb Durbin conectó un doble impulsor en el quinto inning por los Medias Rojas, que han perdido seis de siete.

    Detalles del pitcheo y resultados del juego

    Colin Hokderman (3-0), el segundo de seis lanzadores de los Guardianes, se llevó la victoria tras trabajar 1 1/3 innings sin permitir hits. El abridor Slade Cecconi permitió tres carreras en 4 1/3 entradas.

    • Cade Smith consiguió su 20mo salvamento, el mayor total de las Grandes Ligas.
    RELACIONADAS

    El dominicano Brayan Bello, quien entró después de que el abridor Tyler Samaniego (0-3) permitió cuatro carreras en el primer acto, lanzó siete innings en blanco y permitió cuatro hits, con cinco ponches.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.