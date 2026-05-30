Cal Raleigh hace primeros swings desde su lesión en oblicuo derecho

Cal Raleigh, quien fue colocado en la lista de lesionados el 14 de mayo debido a una distensión en el músculo oblicuo derecho, realizó sus primeros swings desde que se agravara una lesión en su costado derecho.

El receptor de los Marineros de Seattle, segundo al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana del año pasado, realizó 30 swings desde un tee de bateo el viernes en el complejo de entrenamiento de primavera del equipo en Arizona.

Estado actual y recuperación de Cal Raleigh

El bateador ambidiestro ejecutó 15 swings desde cada lado con intensidad moderada, según informó el gerente general Justin Hollander.

"Está evolucionando bien en este momento", dijo Hollander sobre Raleigh. "Está realizando labores de receptor, está lanzando a distancias de hasta 130 pies, si no me equivoco. Simplemente queremos avanzar en su recuperación de manera responsable y asegurarnos de que, cuando vuelva a batear con total potencia (al 100%), se sienta al 100%".

No existe un plazo definido para el regreso de Raleigh a la alineación. Raleigh viajará a Seattle este sábado para someterse a una evaluación adicional, aunque no está claro si permanecerá en la "Ciudad Esmeralda" o si regresará en avión a Arizona.

Independientemente de cuándo reciba el alta médica para jugar, Hollander anticipa que Raleigh necesitará una asignación de rehabilitación. El mánager Dan Wilson, quien ha mantenido un contacto regular con Raleigh, espera con entusiasmo su llegada.

"Será fantástico verlo, sin duda alguna", comentó Wilson. "Creo que todos se alegrarán de verlo. Y, desde nuestra perspectiva aquí, creo que su recuperación avanza tal como se esperaba. Pero, simplemente por tener esa cualidad de liderazgo cerca y por la clase de persona que es, será estupendo verlo y tenerlo de vuelta con nosotros".

Impacto de la lesión en el rendimiento de Raleigh

Tras ser incluido en la lista de lesionados, Raleigh reconoció haber jugado soportando cierto dolor en su costado derecho.

Entre el 28 de abril y el 12 de mayo, Raleigh se fue de 38-0, la racha más larga sin conectar hits en las Grandes Ligas en lo que va de la temporada, hasta que finalmente rompió la sequía con dos sencillos en la paliza de 10-2 propinada a Houston.

En 41 partidos disputados esta temporada, Raleigh registra un promedio de bateo de .161, con siete jonrones, 18 carreras impulsadas, cuatro dobles, 18 bases por bolas y 16 carreras anotadas. Su promedio de bateo de .161 es el más bajo de las Grandes Ligas entre los 163 bateadores calificados.