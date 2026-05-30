Eury Pérez estará ocho semanas por lesión

Se espera que el lanzador de los Marlins de Miami, Eury Pérez, pierda cerca de dos meses debido a una extraña lesión en la pierna que sufrió mientras realizaba ejercicios de estiramiento en el dugout.

El derecho abandonó su apertura del miércoles en Toronto tras lanzar cuatro entradas en blanco, debido a que sufrió un espasmo en el isquiotibial derecho mientras realizaba zancadas laterales en el banco para calentar de cara a la quinta entrada.

El dolor era tan intenso que necesitó la ayuda de un compañero para bajar los escalones hacia el vestuario.

El jueves se le realizaron pruebas de imagen a Pérez, las cuales revelaron una distensión de alto grado en el músculo grácil derecho, un músculo largo y delgado situado en la parte interna del muslo.

Pérez, de 23 años, tiene marca de 3-6 con una efectividad de 4.60 en 12 aperturas; sin embargo, sus dos últimas salidas habían sido excelentes.

Ponchó a nueve bateadores -su cifra más alta de la temporada- ante los Azulejos de Toronto previo a lesionarse, sumando así 14 ponches sin otorgar bases por bolas, al tiempo que permitía solo una carrera y cinco imparables en sus últimas 10 entradas y un tercio.

En lo que va del año, acumula 72 ponches en 62 entradas y dos tercios.

"Es una lástima, considerando lo bien que estaba lanzando la pelota en sus últimas dos aperturas. Simplemente tendremos que reponernos y seguir adelante", declaró el mánager Clayton McCullough el viernes, antes de que los Marlins iniciaran una serie de tres juegos contra los Mets de Nueva York.

"Es una cuestión de equipo; los muchachos tendrán que dar un paso al frente, y eso es todo lo que se puede hacer".

Acciones oficiales y reacciones del equipo

McCullough señaló que aún no existe un plan definido sobre cómo cubrirá Miami el puesto de Pérez en la rotación a partir de la próxima semana.

Pérez fue colocado en la lista de lesionados de 15 días, con efecto retroactivo al jueves, y el club llamó desde la filial de Triple-A en Jacksonville al lanzador derecho Josh Ekness.

En otro movimiento, Leo Jiménez fue reactivado de la lista de lesionados por conmoción cerebral (de siete días), mientras que su compañero de cuadro, Graham Pauley, fue enviado a Jacksonville. Jiménez se lesionó al recibir un rodillazo en la cabeza por parte de la estrella de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., mientras se deslizaba hacia la tercera base el 19 de mayo.

Armado con una recta de entre 98 y 99 mph, Pérez -de 6 pies y 8 pulgadas de estatura- fue considerado uno de los mejores prospectos del béisbol antes de hacer su debut en las Grandes Ligas a los 20 años, en mayo de 2023.

Se perdió la temporada 2024 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John con refuerzo interno, y regresó a la rotación de Miami en junio de 2025. Su récord de por vida es de 15-18, con una efectividad de 3.93 en 51 aperturas.

"Sabemos que se trata de un lanzador joven que aún tenía mucho que aprender y experimentar simplemente con el hecho de tener la oportunidad de subir al montículo en el nivel de Grandes Ligas cada cinco o seis días", comentó McCullough.

"Así que, en cierto modo, lo más frustrante es percibir que tal vez este era un jugador que estaba empezando a tomar ritmo, a encadenar buenos resultados, y que ahora, obviamente, tendrá que perderse una cantidad considerable de tiempo".