Goldschmidt pega jonrón de tres carreras y Yankees vencen a Atléticos

Paul Goldschmidt conectó un jonrón de tres carreras, Ryan McMahon y Ben Rice también sacaron la pelota del parque, y los Yanquis de Nueva York vencieron a los Atléticos por 8-2 el viernes por la noche, logrando su quinta victoria consecutiva.

Goldschmidt conectó en la primera entrada ante Luis Severino (2-6) para dar a los Yankees una ventaja de 4-0; a partir de ese momento, el equipo avanzó con paso firme, respaldado por una sólida actuación de Carlos Rodón (1-2), quien se adjudicó la victoria. Rodón permitió una carrera y cuatro imparables en seis entradas.

Racha ganadora de los Yanquis y desempeño destacado

Aaron Judge aportó dos carreras impulsadas para Nueva York, y Rice empató con Judge en el liderato del equipo con 17 jonrones en la temporada.

Los Yankees han superado a sus oponentes con un marcador global de 36-6 durante esta actual racha de victorias.

Impacto de la lesión de Luis Severino en los Atléticos

Los A's sufrieron su cuarta derrota consecutiva en esta serie como locales y, además, podrían haber perdido a Severino debido a una lesión.

Severino hizo gestos de dolor tras realizar sus lanzamientos de calentamiento antes de la segunda entrada, por lo que solicitó al mánager Mark Kotsay que acudiera al montículo junto con un preparador físico. Abandonó el partido con lo que se describió como una molestia en el brazo derecho.

El juego no comenzó bien para Severino, quien permitió cuatro carreras sucias en la primera entrada, cayendo así a un récord de 0-3 en cuatro aperturas de por vida contra su antiguo equipo.

Después de que Rice se embasara por un error del primera base Nick Kurtz, Severino permitió un sencillo remolcador a Judge y el jonrón a Goldschmidt. Severino ha permitido 19 carreras -15 de ellas limpias- en 13 entradas y dos tercios a lo largo de sus cuatro aperturas contra Nueva York.

Kurtz conectó un jonrón solitario para los A's, equipo que ha sido superado en el marcador por 30-6 durante esta racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los A's llevan 13 partidos consecutivos sin conseguir una victoria por parte de un lanzador abridor; durante ese lapso, los abridores registran un récord de 0-9 con una efectividad (ERA) de 5.64.