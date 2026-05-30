Luis Severino (brazo) abandona temprano juego vs Yankees

El lanzador derecho de los Atléticos, Luis Severino, abandonó su apertura contra los Yanquis de Nueva York tras completar una entrada el viernes por la noche debido a una molestia en el brazo derecho, según informó el equipo.

Se vio a Severino haciendo gestos de dolor tras realizar los lanzamientos de calentamiento previos a la segunda entrada, momento en el que hizo señas al mánager Mark Kotsay para que acudiera al montículo acompañado de un preparador físico.

Tras una breve conversación, Severino abandonó el partido y fue sustituido por José Suárez.

Desempeño de Severino contra los Yankees

Severino tuvo un comienzo difícil en el encuentro, permitiendo cuatro carreras sucias en la primera entrada. Después de que Ben Rice se embasara debido a un error del primera base Nick Kurtz, Severino permitió un sencillo remolcador a Aaron Judge y, acto seguido, un jonrón de tres carreras a Paul Goldschmidt, quedando así en una situación muy comprometida frente a su antiguo equipo.

Severino llegaba al partido con un récord de 0-2 en tres aperturas contra los Yankees; ahora acumula 19 carreras permitidas -15 de ellas limpias- en 13? entradas a lo largo de cuatro aperturas frente a Nueva York.

Severino lanzó para los Yankees entre 2015 y 2023, registrando un balance de 54-37 , una efectividad (ERA) de 3.79 y dos selecciones al Juego de Estrellas.