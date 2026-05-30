Oneil Cruz dispara jonrón por segundo día corrido y Piratas vencen a Mellizos

El dominicano Oneil Cruz continuó con su buen momento ofensivo al conectar su jonrón número 13 de la temporada, el segundo en partido consecutivo, para contribuir al triunfo 10-9 de los Piratas de Pittsburgh sobre los Mellizos de Minnesota este sábado.

Cruz fue parte del explosivo inicio ofensivo de Pittsburgh, que llegó a tener ventaja de 7-1, aunque luego vio cómo Minnesota reaccionó hasta igualar el marcador. El dominicano disparó su cuadrangular en el segundo episodio y encontró a dos compañeros en circulación. Bateó de 4-1, una anotada y tres empujadas.

Jake Mangum y Spencer Horwitz dispararon jonrón también cada uno. Mangum bateó de 4-3, dos anotadas y dos empujadas y Horwitz de 5-2, dos anotadas y una empujada.

El relevista dominicano Yohan Ramírez (3-2) se apuntó la victoria tras trabajar como relevista, mientras que su compatriota Gregory Soto logró su séptimo salvamento de la campaña al retirar los últimos cuatro outs del encuentro.

La derrota fue para Bailey Ober (6-3), quien permitió ocho carreras, siete de ellas limpias, y vio cortada una racha de tres triunfos consecutivos, en un partido donde Pittsburgh ganó por quinta ocasión en sus últimos siete compromisos.