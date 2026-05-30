¡Llegó el primero! Fernando Tatis Jr. dispara su primer jonrón de la temporada

Todo lo que necesitaba hacer era amagar con el toque de bola.

El dominicano Fernando Tatis Jr. consumió 207 turnos al bate antes de castigar un pitcheo en cuenta de 1-0 del abridor de los Nacionales, Foster Griffin, para conseguir su primer jonrón de la temporada la tarde del sábado.

Tatis amagó con tocar en el primer envío, y luego conectó un tablazo que viajó a una distancia proyectada por Statcast de 451 pies hacia lo profundo del jardín izquierdo en una tarde ventosa en el Nationals Park, reporta Todd Dybas, de MLB.com.

Los 55 juegos sin dar jonrón de Tatis para comenzar la campaña representan la segunda mayor cantidad en la historia para un jugador que previamente había conectado 40 o más cuadrangulares en un año, detrás sólo de la sequía de 57 encuentros de Carl Yastrzemski en 1972.

Tatis había sacudido 152 cuadrangulares en 2,808 turnos al bate en su carrera antes del juego del sábado; alrededor de uno por cada 18.5 turnos. A ese ritmo, su total esperado para el 2026 sería de 11.

El primer bate de los Padres había estado encaminado en la dirección correcta: bateó .480 en sus últimos siete encuentros.

"Creo que parte de su proceso era no intentar dar un jonrón", indicó el manager de San Diego, Craig Stammen, antes del compromiso.

"Ser un jugador de béisbol, no un bateador de jonrones, ´voy a salir y jugar béisbol´. Hasta ahora, hemos visto una versión un poco más libre de Fernando en el plato; como resultado, hemos visto muchos hits".

Los Padres llegaron a la jornada del sábado ocho juegos por encima de .500 a pesar de la ausencia de poder de Tatis. El dominicano está lejos de ser el único pilar del club que está atravesando por un mal momento.

Manny Machado comenzó el día con un OPS de .605, ubicándose en el puesto 148 de 162 bateadores calificados esta temporada. El jardinero central Jackson Merrill estaba sólo un poco por delante de Machado con .606.