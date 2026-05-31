Elly De La Cruz sale del partido tras sufrir rigidez en el tendón de la corva de su muslo derecho

Elly de la Cruz al momento de conectar un sencillo para los Rojos. ( AFP/ANDY LYONS )

El sensacional campocorto dominicano de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz, abandonó el partido dominical frente a los Bravos de Atlanta debido a una rigidez en el tendón de la corva de su pierna derecha.

La preocupante lesión ocurrió en la baja de la quinta entrada, cuando "La Cocoa" conectó una línea contundente que dio dos botes antes de estrellarse contra la pared del jardín derecho-central.

Lo que parecía un extrabase seguro se convirtió en un momento de tensión: al doblar la primera almohadilla, el nativo de Sabana Grande de Boyá frenó el paso de forma abrupta, caminó lentamente hacia la intermedia y prefirió regresar a la inicial mostrando evidentes molestias.

De inmediato fue asistido por el preparador físico del conjunto y sustituido por el corredor emergente Matt McLain.

Pocas ausencias

Con este percance físico, el torpedero quisqueyano de 24 años ve amenazada su racha perfecta de titularidad, ya que ha iniciado los 58 compromisos de la actual campaña.

La durabilidad ha sido el sello de identidad de De La Cruz en las Mayores, quien venía de disputar los 162 partidos del calendario en la temporada 2025 y 160 desafíos en el 2024.

La baja del estelar de Cincinnati llega en un momento cumbre de su rendimiento, donde camina a paso firme hacia su tercera selección consecutiva al Juego de Estrellas.

Tras irse de 2-2 en el encuentro dominical, con un boleto y una base robada a su cuenta, el torpedero exhibe una línea ofensiva de .280 de promedio de bateo, .346 de porcentaje de embasado y .509 de slugging, acumulando 12 cuadrangulares, 37 vueltas remolcadas y 10 estafadas.