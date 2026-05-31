Tatis Jr. tras su primer jonrón de la campaña: "Lo supe de inmediato. Ya era hora"

Solo necesitaba simular un toque de bola.

Fernando Tatis Jr. tuvo 207 turnos al bate antes de conectar un jonrón con cuenta de 1-0 ante el abridor de los Nationals, Foster Griffin, en la derrota de los Padres por 9-4 el sábado por la tarde. Tatis simuló un toque de bola en el primer lanzamiento y luego mandó la pelota a 451 pies (según las proyecciones de Statcast) hacia el jardín izquierdo profundo en un día ventoso en el Nationals Park.

"Lo supe de inmediato", dijo Tatis. "Ya era hora".

Los 55 juegos sin jonrones de Tatis al inicio de la temporada son la segunda mayor cantidad para un jugador que previamente había conectado más de 40 jonrones en una temporada, solo superada por la sequía de 57 juegos de Carl Yastrzemski en 1972.

Antes del partido del sábado, Tatis había conectado 152 jonrones en 2,808 turnos al bate en su carrera; aproximadamente uno cada 18.5 turnos. A ese ritmo, se esperaba que alcanzara un total de 11 en 2026.

El primer bate de los Padres venía en buena forma: bateó .480 en sus últimos siete juegos antes del sábado. El jonrón de Tatis fue también el más largo desde el 30 de septiembre de 2021, cuando conectó un batazo de 467 pies.

"Él ha estado cargando con esa responsabilidad, el equipo ha estado cargando con esa responsabilidad", dijo el mánager Craig Stammen, quien fue expulsado en la séptima entrada. "Finalmente lo logró. Fue una gran celebración en el banquillo. De eso se trata el béisbol, de comportarse como niños de 10 años".

San Diego tiene un récord de siete juegos por encima de .500 a pesar del bajo rendimiento de Tatis. No es el único pilar de los Padres que atraviesa dificultades. Manny Machado tiene un OPS de .632 y el jardinero central Jackson Merrill, un OPS de .601.

"Apuesto a que dormirá un poco mejor esta noche sabiendo que tiene un jonrón", dijo Xander Bogaerts.

"Tiene muchos en su carrera, pero es diferente. Él, todos —su familia, la gente del béisbol— saben cuál es su situación. Todos saben que tiene un OPS de cero. Así que creo que quitarse esa presión de encima es un alivio".