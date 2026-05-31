VIDEO | Jesús Sánchez sale lastimado tras ser golpeado por una pelota lanzada desde las gradas

Jesús Sánchez se sostiene su brazo derecho luego de recibir un pelotazo que un niño le lanzó este domingo desde las gradas en el estadio Oriole Park at Camden Yards, en Baltimore. ( FUENTE EXTERNA )

El jardinero derecho dominicano de los Blue Jays, Jesús Sánchez, salió lesionado en la sexta entrada del partido en el que Toronto perdó 9-5 ante los Orioles de Baltimore en Camden Yards, luego de recibir un insólito pelotazo proveniente desde las gradas del right-center field.

Sánchez, quien al momento de salir del juego se sujetaba la mano derecha con la que realiza sus lanzamientos, fue atendido de inmediato por el personal médico del equipo tras quitarse el guante con visibles muestras de dolor.

Blue Jays outfielder Jesus Sanchez left the game with an injury after a fan threw a ball and hit him pic.twitter.com/PtS8buBbrU — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 31, 2026

El cuerpo técnico de los Blue Jays, encabezado por el entrenador de lanzadores Pete Walker —quien en ese momento visitaba al relevista Hayden Juenger—, determinó retirar al criollo del encuentro y fue reemplazado por Yohendrick Piñango.

Más tarde, la gerencia de Toronto trajo alivio a la organización al anunciar que el nativo de Higüey sufrió una contusión en la muñeca derecha y que las radiografías realizadas por precaución, afortunadamente, no mostraron ninguna lesión ósea de gravedad.

Ubicaron al fanático

Por su parte, la directiva de la escuadra de Baltimore reaccionó rápidamente ante el lamentable suceso. "Hemos identificado al aficionado y lo hemos retirado del estadio mientras llevamos a cabo una investigación exhaustiva", señalaron los Orioles a través de un comunicado de prensa oficial.

Según el reporte de las cadenas estadounidenses Peacock y NBC Sports Network, el responsable del lanzamiento fue un niño menor de 10 años, quien, en medio de la inocencia, "creyó por error que Sánchez le había hecho una señal para jugar a lanzarse la pelota".

El patrullero de 28 años ha mostrado consistencia en 2026, ya que en 57 de los 60 compromisos de los Azulejos, registra una línea ofensiva con un promedio de bateo de .287, .324 de porcentaje de embasarse, .461 de slugging, y .783 de OPS con seis jonrones y 28 empujadas.