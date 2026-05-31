VIDEO | Juan Soto sacude un grand slam, Mets logran cuarta victoria seguida

Juan Soto llegó a 13 cuadrangulares en la campaña. ( X / @SNYTV )

El toletero dominicano Juan Soto se vistió de héroe la tarde del domingo al despachar un soberbio cuadrangular con las bases llenas, y así liderar la victoria de los Mets de Nueva York por 10-1 sobre los Marlins de Miami ante una delirante fanaticada que abarrotó el Citi Field.

Con este triunfo, la escuadra de Queens completó una contundente barrida de tres compromisos frente a sus rivales de división, y extendieron a cuatro su racha de victorias seguidas.

El estacazo cañonero quisqueyano llegó en la baja de la sexta entrada y significó el tercer grand slam en su trayectoria en las Grandes Ligas, además de ser el primero que conecta un jugador de los Mets en la presente campaña.

Soto castigó sin piedad al relevista Josh White, con lo que arruinó por completo el debut del joven lanzador en las Mayores, quien otorgó cuatro boletos y fue relevado sin poder sacar un solo out. White dejó un slider a 85.7 mph y de inmediato el jardinero neuyorquino hizo un violento swing que hizo que la pelota saliera a 109 mph y viajara 433 pies hacia el right center field.

Así fue la paliza

La fiesta de batazos de los metropolitanos inició temprano gracias a Carson Benge, quien conectó un jonrón solitario frente al primer lanzamiento del abridor de emergencia John King, sustituto de última hora del lesionado Janson Junk.

En el segundo capítulo, el experimentado intermedista Marcus Semien amplió la ventaja neoyorquina a 3-0 al sacudir su quinto cuadrangular del año ante los envíos de Anthony Bender.

Miami intentó mantenerse en la pelea y descifró brevemente los envíos del abridor de los Mets, Nolan McLean, fabricando su única carrera en la cuarta entrada por cortesía de un doblete remolcador de Owen Caissie.

A pesar de conseguir la victoria tras lanzar cinco episodios completos, McLean vivió una tarde sumamente batallada en el montículo debido a serios problemas de control que lo llevaron a otorgar cinco bases por bolas y a golpear a dos bateadores.

La respuesta de los locales no se hizo esperar en la baja de ese mismo cuarto episodio, cuando el receptor Luis Torrens respondió con el frío aplomo que lo caracteriza en momentos de máxima presión.

Con las almohadillas repletas y dos outs en la pizarra, Torrens disparó un sencillo productor de dos anotaciones hacia la banda derecha, una conexión que duplicó la ventaja de su equipo y preparó el escenario para la posterior estocada final de Juan Soto.

El broche de oro en el pitcheo de los Mets lo puso el zurdo David Peterson, quien regresó al bullpen de gran manera al acreditarse un salvamento poco convencional tras lanzar cuatro entradas perfectas sin permitir libertades.

Tras concretar la barrida, los Mets de Nueva York se preparan para viajar a la costa oeste, donde iniciarán el mes de junio enfrentando este lunes a los Marineros de Seattle, en un duelo donde se proyecta la apertura de Sean Manaea.

Por los Mets, Soto de 4-2, 4 CE, 1 CA; Vidal Bruján de 1-0.

Por los Marlins, Otto López de 3-0; Esteury Ruiz y Heriberto Hernández se fueron de 2-0 cada uno.