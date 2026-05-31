Los Mets derrotan seis por una a los Marlins; Soto remolca una vuelta

Juan Soto remolcó una carrera en el triunfo seis carreras por una de los Mets de Nueva York sobre los Marlins de Miami.

En el partido, el lanzador Christian Scott consiguió finalmente la primera victoria de su carrera en las Grandes Ligas tras permitir una carrera y propinar ocho ponches, la mayor cifra de su carrera.

Los Mets tomaron control del encuentro en el cuarto episodio, cuando Mark Vientos rompió el empate con un doble productor de dos carreras ante Tyler Phillips (0-1), mientras Marcus Semien agregó otro remolque para ampliar la ventaja.

Soto bateó de 3-1, una anotada y una remolcada y dejó su promedio justo en .300.