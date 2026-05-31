Orioles derrotan a Azulejos en duelo en que Guerrero Jr. batea cuatro indiscutibles

Los Orioles creen que pueden ganar cualquier partido.

Lo han dicho. Lo han demostrado. Pero al mismo tiempo, las probabilidades estaban en su contra cuando entraron en la parte baja de la novena entrada en Camden Yards el sábado por la noche, con una desventaja de cuatro carreras contra los Blue Jays.

En ese momento, la probabilidad de victoria de Baltimore era del 1.9% (según Baseball Savant). Bajó al 0.7% cuando Samuel Basallo se ponchó al inicio de la entrada contra el lanzador derecho de Toronto, Jeff Hoffman, reporta Jake Rill, de MLB.com.

Sin embargo, los Orioles seguían creyendo, y resultó que tenían razón.

Una remontada de cinco carreras en la parte baja de la novena completó el improbable intento de remontada de los Orioles, cuando Pete Alonso conectó un sencillo productor que les dio la victoria por 6-5.

En el partido, Vladimir Guerrero Jr. bateó de 5-4 por los Azulejos con dos carreras anotadas y dejó su promedio en .305.

Fue la primera vez que Baltimore ganó un partido en el que perdía por al menos cuatro carreras en la novena entrada desde el 7 de junio de 2017, cuando se impuso a Pittsburgh por 9-6 en 11 entradas.

El dominicano Leody Taveras conectó un triple impulsor al jardín derecho. Jackson Holliday le siguió con un sencillo impulsor también al jardín derecho. Cowser conectó un doble al jardín derecho, y Taylor Ward recibió base por bolas, llenando las bases cuando los Orioles aún perdían 5-3.

Taveras bateó de 3-1, con una anotada y una remolcada.

Gunnar Henderson recibió base por bolas con las bases llenas, poniendo fin a la actuación de Hoffman.

Acto seguido, los Blue Jays recurrieron al lanzador derecho Connor Seabold, quien inmediatamente otorgó base por bolas a Adley Rutschman, empatando el partido a 5. (Las 11 bases por bolas de los Orioles fueron la mayor cantidad en un partido desde el 27 de julio de 2005).