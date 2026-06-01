VIDEO | Elly de la Cruz va a la lista de lesionados por primera vez en su carrera
El campocorto estará fuera por 10 días debido a una distensión en el tendón de la corva de su muslo derecho
La lesión interrumpe una racha de 276 partidos jugados de manera consecutiva
Los Rojos de Cincinnati han anunciado esta tarde que el campocorto dominicano Elly de la Cruz estará en la lista de lesionados por 10 días debido a una distensión en el tendón de la corva del muslo derecho.
Es la primera vez en su carrera que Elly De La Cruz es colocado en la lista de lesionados.
Jugó los 162 partidos la temporada pasada y fue titular en los primeros 58 encuentros de los Cincinnati Reds esta temporada.
Para reemplazar a Elly De La Cruz, los Cincinnati Reds ascendieron desde Triple-A Louisville al boricua Edwin Arroyo, considerado el prospecto número 3 de la organización y el número 98 en el béisbol según las clasificaciones generales.
Momento de la lesión
De La Cruz, de 24 años, se mostró inicialmente optimista de haber evitado una lesión grave después de abandonar la victoria del domingo por 6-4 frente a los Atlanta Braves en la quinta entrada.
Tuvo que detenerse en la primera base tras conectar un batazo que probablemente habría sido de extrabases, luego de sentir rigidez en uno de los músculos isquiotibiales.
- Dos veces seleccionado al Juego de Estrellas, De La Cruz vio interrumpida una racha de 276 partidos consecutivos jugados.
En 58 encuentros esta temporada, De La Cruz batea para .280 con un OPS de .855 y está empatado con Sal Stewart en el liderato del equipo en jonrones (12), carreras impulsadas (37) y bases robadas (10).
Arroyo, de 22 años, batea para .323 con un OPS de .945, 11 jonrones y 34 carreras impulsadas en 53 juegos con Louisville esta temporada. Se le considera un excelente defensor, y su bateo ha mejorado notablemente en 2026.