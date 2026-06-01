El explosivo mes de mayo de Juan Soto y llega encendido a junio

Juan Soto terminó intratable en sus últimos 10 partidos; ayudó a los Mets a barrer a los Marlins. ( X / @WILBERDATA )

El Día de las Madres cerró con ambiente festivo para Juan Soto.

El jardinero de los Mets de Nueva York concluyó el segundo mes completo de la temporada con la mejor producción de cuadrangulares de su carrera durante mayo.

Soto cerró el mes con 10 jonrones en 25 partidos, la primera vez que alcanza cifras dobles en el quinto mes del año desde que debutó en las Grandes Ligas en 2018 con los Nacionales de Washington.

El jugador mejor pagado del béisbol concluyó mayo en gran forma al conectar su primer grand slam de la temporada durante la victoria 10-1 sobre los Marlins de Miami. El batazo llegó ante Joshua White en el sexto episodio y coronó un racimo de cinco carreras.

Y sí, Soto está encendido. Siete de esos 10 cuadrangulares llegaron en sus últimos 10 encuentros, reflejo del explosivo cierre ofensivo que ha tenido.

El bambinazo de ayer viajó entre los jardines derecho y central del Citi Field.

10 Jonrones y 17 remolcadas acumuló Juan Soto en el mes de mayo. En su carrera tiene 42 jonrones y 112 empujadas en 190 juegos desde 2018.

Fue una de las mejores series recientes para los Mets, que barrieron a Miami en tres partidos, mientras toda su alineación titular logró embasarse en el encuentro de ayer.

"Todo el equipo llegó preparado para atacar", dijo Soto.

"Todos saben qué hacer. Teníamos un plan y lo ejecutamos a lo largo de toda la serie", agregó sobre una serie en la que los Mets fabricaron 25 carreras y permitieron apenas nueve.

Su mejor mes

Mayo de 2026 quedará registrado como el mejor quinto mes para Soto en términos de poder.

Su marca anterior era de siete cuadrangulares, conseguida en 2024 en 28 encuentros.

Además de sus 10 vuelacercas, el bateador zurdo remolcó 17 carreras. Curiosamente, quedó lejos de las 24 impulsadas que consiguió dos temporadas atrás cuando disparó siete jonrones.

Aunque mayo representa un récord personal para ese período, también refleja una tendencia reciente: por tercera campaña consecutiva supera los cinco cuadrangulares en el llamado mes de las flores. Antes de 2023 nunca había pasado de esa cifra.

En total, sumando todos los meses de mayo de su carrera, Soto acumula 42 jonrones y 112 carreras remolcadas en 190 partidos.

Estas cifras excluyen la temporada 2020, cuando la pandemia retrasó el inicio de la campaña hasta julio.

Soto bateó el mes concluido .272 y su promedio general de la temporada quedó en .305.