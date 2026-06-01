Caminero llegó a los 14 jonrones en revés de los Rays

Dillon Dingler conectó dos de los cinco jonrones de Detroit, la cifra más alta del equipo en la temporada, Riley Greene se quedó a un triple de batear el ciclo y los Tigres frenaron una racha de cuatro derrotas consecutivas al resistir ante los Rays de Tampa Bay para vencerlos 10-9 el lunes por la noche.

Impacto de los jonrones en la victoria de Detroit

Dingler sumó cuatro imparables y remolcó cuatro carreras. Kerry Carpenter también se voló la barda y terminó con tres hits y dos impulsadas, mientras que Greene se fue de 4-3 con una base por bolas y tres remolcadas.

Ese trío se combinó para conectar tres cuadrangulares consecutivos en la tercera entrada. La última vez que Detroit había ligado tres jonrones seguidos fue el 8 de agosto de 2020, cuando Miguel Cabrera, C.J. Cron y Jeimer Candelario lo hicieron en Pittsburgh.

Hao-Yu Lee también conectó un bambinazo para los Tigres (23-38), que evitaron caer a 17 juegos por debajo de .500. La mayor cantidad de juegos por debajo de .500 para un equipo que logró recuperarse y clasificar a los playoffs es de 16, una hazaña lograda por los Bravos de Boston de 1914, según el Elias Sports Bureau.

Detroit tomó una cómoda ventaja de 6-0 en el tercer episodio, pero un jonrón de tres carreras de Ryan Vilade la recortó a 8-5 en el sexto.

Un doblete productor de dos carreras de Carpenter con dos outs en la octava entrada proporcionó un seguro de vida crítico, ya que los Rays batearon toda la ronda en la parte baja de ese inning y anotaron cuatro veces para poner la pizarra 10-9.

Tyler Holton (1-4) se llevó la victoria en labor de relevo y Will Vest sacó cinco outs para apuntarse su primer salvamento de la temporada.

Yandy Díaz pegó tres hits y Junior Caminero también conectó un cuadrangular para los Rays, que llegaron al partido con el mejor récord como locales en las Mayores.

Greene puso en ventaja a los Tigres en el primer inning con un doblete de dos carreras ante Griffin Jax (1-4).

Lesiones y cambios en el partido

Dingler volvió a botar la pelota por el jardín central contra Trevor Martin al abrir el quinto episodio, ampliando la ventaja de Detroit a 7-2.

En la cuarta entrada, el jardinero de los Rays, Chandler Simpson, abandonó el campo por su propio pie tras barrerse de cabeza en la segunda base. El jugador pareció lastimarse el rostro cuando se le desprendió el casco. Vilade entró en su lugar como corredor emergente.

Por parte de Tampa Bay, el campocorto Taylor Walls fue retirado en el segundo inning debido a una tensión en el tendón de la corva izquierda.

Próximo partido

El lanzador derecho de los Tigres, Jack Flaherty (0-7, 5.81 de efectividad), se enfrentará al zurdo de los Rays, Steven Matz (4-2, 4.67), el martes.