David Ortiz notó preocupación en el dueño de los Medias Rojas de Boston

El miembro del Salón de la Fama, David Ortiz, dijo que el dueño de los Medias Rojas de Boston, John Henry, está preocupado por el rumbo de su equipo, el cual se encuentra en el último lugar.

Preocupación de John Henry por el desempeño de los Medias Rojas

Hablando en su torneo de golf para celebridades —la "David Ortiz Soiree of Hearts" (Velada de Corazones de David Ortiz)— el exastro de los Medias Rojas comentó que conversó recientemente con Henry sobre los problemas del club.

"Está preocupado. Tuvimos una conversación. Puedo notarlo. Conozco a John desde hace mucho tiempo, a él y a todo el equipo —a él y al presidente (del consejo de administración) Tom Werner, a todo el grupo—; están trabajando para descifrar cómo mejorar esta situación", dijo Ortiz el lunes por la mañana.

Boston tiene un récord de 25-33, ubicándose a 12 juegos de diferencia de los Rays de Tampa Bay, los líderes de la División Este de la Liga Americana.

"Él conoce el rumbo de este equipo y está más preocupado por la situación de la franquicia de lo que la gente cree", afirmó.

Henry, de 76 años, junto con sus socios, compró el club en 2002. Ha concedido pocas entrevistas en los últimos años y no ha participado en ninguna conferencia de prensa del equipo desde que el club traspasó a la estrella Mookie Betts a los Dodgers de Los Ángeles en 2020.

Ortiz señaló que, debido al comportamiento público de Henry, a los aficionados les resulta difícil entender que a este todavía le importa el rumbo del equipo.

"El asunto es que ves a John, y John es alguien que maneja muy bien sus emociones", explicó. "Es muy profesional en todo lo que hace. A veces, a la gente le cuesta entender esa parte de él, pero está preocupado".

Ortiz, de 50 años —quien se retiró después de la temporada 2016 y fue exaltado al Salón de la Fama en 2022—, aseguró que Henry quiere que el club regrese al éxito que tuvo entre 2004 y 2018, periodo en el que conquistaron cuatro títulos de la Serie Mundial.

Medidas y reacciones ante la crisis del equipo

"Me senté a hablar con John y él quiere resolverlo. Quiere encontrar la fórmula para volver a los viejos tiempos", comentó. "No es que simplemente se rinda. A veces la gente no entiende que, por la forma en que funciona este juego, es difícil mantenerse en la cima".

Henry también es dueño del equipo de fútbol inglés Liverpool, el cual despidió a su director técnico, Arne Slot, el sábado.

Por su parte, los Medias Rojas despidieron al mánager Alex Cora y a cinco entrenadores en abril.

El mes pasado, una avioneta sobrevoló el Fenway Park arrastrando una pancarta que imploraba a los propietarios que vendieran el equipo.

Al preguntarle si Henry también estaba preocupado por los aficionados, Ortiz respondió que el dueño piensa en todo.

"Cuando te preocupas, te preocupas por todo en general. Te preocupas por el equipo, te preocupas por los fanáticos y te preocupas por cómo se mueve todo alrededor", dijo. "Les digo que el jefe está trabajando, está trabajando. Está trabajando en colocar las piezas para que, de cara al futuro, las cosas mejoren por aquí".

El torneo de golf de Ortiz recauda fondos para el David Ortiz Children´s Fund (Fondo para Niños David Ortiz), el cual ha facilitado cirugías cardíacas vitales a más de 1,900 niños en Nueva Inglaterra y en su país natal, la República Dominicana, además de brindar atención cardíaca a casi 19,000 menores.

El miembro del Salón de la Fama y exrelevista de los Yankees, Mariano Rivera, estuvo entre las celebridades presentes.