Guerra total en la MLB: El sindicato de jugadores promete una lucha feroz contra el tope salarial

El director de la asociación de jugadores de béisbol insistió en que su sindicato luchará contra la propuesta de un tope salarial por parte de la gerencia el tiempo que sea necesario, mientras las negociaciones avanzan bajo la amenaza de un cierre patronal (lockout) que podría cancelar partidos la próxima temporada.

¿Cuál es la postura del sindicato frente al tope salarial y el posible cierre patronal?

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) propusieron un tope salarial la semana pasada y parecen listas para iniciar un cierre patronal después de que el actual contrato laboral expire el 1 de diciembre.

"Nuestro sindicato nunca se ha quebrado y nunca lo hará", dijo el lunes el director ejecutivo interino, Bruce Meyer, durante una sesión virtual de preguntas y respuestas con periodistas. "Nuestros jugadores tienen lo que tienen, incluyendo el ser el único deporte que no cuenta con esta restricción máxima, el tope salarial, porque nuestros jugadores siempre han sido los más unificados y eso va a continuar".

El béisbol ha tenido nueve paros laborales desde 1972, el último de ellos un cierre patronal de 99 días que retrasó ligeramente la temporada 2022. No se han perdido partidos de temporada regular desde una huelga de siete meses y medio en 1994-95, la última vez que la MLB propuso un tope salarial.

La NFL ha tenido un tope salarial desde 1994, la NBA desde 1984-85 y la NHL desde 2005-06.

"Los sindicatos de los otros deportes no aceptaron los sistemas de tope salarial porque pensaran que era algo bueno para los jugadores. Eso no fue lo que pasó", señaló Meyer. "De una forma u otra, no pudieron luchar de la manera en que lo ha hecho nuestro sindicato; y no estoy criticando a nadie, es simplemente un hecho. Nuestro sindicato siempre ha sido el más sólido, y por eso tenemos el mejor sistema".

Detalles de la propuesta de tope y piso salarial presentada por la MLB

Los negociadores aún no han programado la próxima sesión de conversaciones. La semana pasada, el sindicato propuso expandir la agencia libre y los derechos de arbitraje salarial, además de casi duplicar el salario mínimo de las Grandes Ligas e incrementar el reparto de ingresos.

La propuesta de la MLB del jueves pasado limitaría el gasto de los equipos en 2027 a 245.3 millones de dólares, utilizando las cifras de las nóminas del impuesto al lujo, que incluyen 20.1 millones de dólares para beneficios y el fondo de bonificaciones previo al arbitraje.

También establecería un piso salarial (gasto mínimo) de 171.2 millones de dólares, obligando a algunos equipos a gastar más. Los Dodgers de Los Ángeles, el equipo que más gasta en el béisbol, tenían una nómina de 415.2 millones de dólares en el día inaugural de este año, unos 170 millones por encima del tope propuesto.

"Nuestra propuesta de tope y piso salarial atiende las preocupaciones de nuestros aficionados al nivelar el terreno de juego, mientras compartimos los ingresos del béisbol con los jugadores al 50/50, igual que las otras ligas", expresó el portavoz de la MLB, Glen Caplin, en un comunicado. "Bajo nuestra propuesta, los jugadores de Grandes Ligas recibirán más compensación en el año uno del sistema que en 2026".

Los Ángeles destrozó el récord de gastos de la MLB con un total combinado de 515 millones de dólares en nómina e impuesto al lujo el año pasado, en camino a su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

El total de Los Ángeles fue siete veces mayor que la nómina de 68.7 millones de dólares de Miami, el equipo con menor gasto, y más que las nóminas de los últimos seis clubes combinados.

Meyer comparó el tope salarial con un "Gran Hermano" diciéndole a un equipo que no puede firmar a un jugador que desea.

"En un momento de explosión de popularidad, crecimiento e interés, el objetivo de los dueños es meter más dinero en sus bolsillos", afirmó. "No los culpo por eso, pero así son las cosas. Ya sea mediante más ganancias porque mantienen bajos los costos laborales o por el aumento del valor de sus franquicias".

Meyer desestimó el argumento de la MLB de que la disparidad de nóminas hace que los aficionados de los equipos que gastan menos pierdan la esperanza. Ningún equipo de mercado pequeño ha ganado la Serie Mundial desde los Reales de Kansas City en 2015.

"No aceptamos la premisa de que hay una especie de crisis existencial en marcha", dijo. "La gente sigue haciendo fila para comprar estos equipos, para entrar ya sea como inversionista minoritario o de otra manera, y eso es porque el deporte goza de una salud extrema".

Señaló que los equipos con nóminas más bajas sí logran llegar a los playoffs de 12 equipos, destacando que Cincinnati clasificó el año pasado mientras que los Mets de Nueva York no lo hicieron.

Seis equipos de postemporada tuvieron nóminas superiores a los 200 millones de dólares el año pasado, y la MLB enfatiza que los equipos que gastan mucho suelen dominar las rondas finales.

Reacciones y críticas del sindicato sobre la propuesta de la MLB

"No queremos que se le quite dinero a los equipos que quieren gastarlo para dárselo a los equipos que no quieren gastarlo", sentenció Meyer. "Queremos incentivar más casos como el de San Diego. San Diego es un equipo de mercado pequeño que salió, decidió competir, firmó a muchos jugadores y transformó su franquicia".

La propuesta de la MLB plantea una división de 50-50 con los jugadores sobre los ingresos definidos, lo que incluye el gasto en bonos por firma para jugadores de secundaria y universidad, así como para peloteros aficionados internacionales que acepten sus primeros contratos.

"Ni siquiera es un 50% real. Están restando miles de millones de dólares del total antes de proponer siquiera compartir algo de eso", explicó Meyer. "La participación de los jugadores bajo su propuesta disminuiría. Se proyecta que la participación de los jugadores para esta temporada, 2026, supere ampliamente el 50%... Si la propuesta de la MLB hubiera estado vigente en 2026, estimamos que los jugadores perderían más de 500 millones de dólares".

También criticó la forma en que la MLB define los ingresos y los gastos.

"Su propuesta, por supuesto, excluye cosas como las tarifas de expansión y el valor de las franquicias, que es donde ganan más dinero", dijo. "Su propuesta deduce miles de millones de dólares en gastos... así que ni siquiera es un 50% real".

"Básicamente se las han arreglado para armar el peor sistema para los jugadores en cualquiera de los deportes principales, y por mucho", añadió Meyer.

Los contratos de los jugadores de este año, utilizando valores anuales promedio e incluyendo beneficios y el fondo de bonos previo al arbitraje, totalizan 6,140 millones de dólares, según las cifras del día inaugural de la MLB.

El valor asignado a las bonificaciones por firma en el draft de aficionados de este año asciende a unos 359 millones de dólares, y los fondos para firmas internacionales a 208 millones de dólares.

Bajo la propuesta de la MLB, habría un sistema de cuentas de depósito en garantía (escrow) en el cual se les retendría dinero a los jugadores en caso de que su participación en los ingresos supere la cantidad especificada. Recibirían más dinero si su participación se queda corta.

"Si los ingresos son flojos o bajan, eso significa que, al final del día, los jugadores no recibirán el dinero garantizado", concluyó.

Meyer también afirmó que algunos equipos aumentan la disparidad al no gastar en los jugadores.

"Cada equipo tiene ahora la capacidad de poner un conjunto competitivo en el campo, absolutamente cada equipo", dijo. "Una de las cosas que encuentro irónica, de una manera perversa, es que si el equipo X decide que no va a gastar dinero en jugadores, bueno, eso incrementa la disparidad en las nóminas".