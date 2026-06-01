Los Marlins rompen su racha de derrotas con sólido pitcheo de Alcántara y festival de jonrones

Sandy Alcántara lanzó siete entradas sólidas y los Marlins de Miami conectaron tres jonrones para romper su racha de cinco derrotas consecutivas al vencer el lunes por la noche 7-3 a los Nacionales de Washington.

¿Cómo se desarrolló la victoria de los Marlins sobre los Nacionales?

Tras haber permitido 14 carreras en sus dos aperturas anteriores, Alcántara (4-4) limitó el daño esta vez a tres anotaciones y siete hits. El dominicano ponchó a cinco bateadores y no otorgó bases por bolas.

Los Marlins perdían 3-1 antes de armar un rally de tres carreras en el sexto episodio. Luego de que el bateador emergente Heriberto Hernández empatara el encuentro con un jonrón de dos carreras, Miami se fue al frente gracias a un doblete productor de Connor Norby ante Richard Lovelady (2-3).

Liam Hicks y Kyle Stowers aseguraron el triunfo para los Marlins con sendos cuadrangulares en la novena entrada.

Jacob Young conectó un jonrón por Washington.

Otto López aportó tres hits y una base por bolas para Miami, elevando su promedio de bateo a .333, el mejor de las Grandes Ligas.

Cade Cavalli otorgó tres boletos en el primer inning, incluyendo uno a Owen Caissie con las bases llenas que puso en ventaja a los Marlins 1-0. El bambinazo de dos carreras de Young colocó a Washington arriba en la segunda entrada, y Curtis Mead amplió la ventaja con un sencillo remolcador en la tercera.

Leo Jiménez abrió la sexta con un sencillo y, con tres bateadores zurdos consecutivos en el orden al bate, los Nacionales retiraron a Cavalli para traer al relevista zurdo Lovelady. Hernández tomó el turno por Caissie y conectó un batazo hacia el jardín izquierdo que superó la barda con facilidad para nivelar el marcador.

Los Marlins no habían terminado. Tras un pelotazo y un toque de sacrificio, Norby conectó un elevado corto que cayó justo adentro de la línea de cal detrás de la primera base, poniendo a Miami en ventaja 4-3.

Detalles sobre la lesión y próximos lanzadores anunciados

Hicks conectó un jonrón solitario y Stowers selló la pizarra con un vuelacercas de dos carreras en el noveno episodio.

Por otra parte, Miami colocó al lanzador derecho Josh Ekness en la lista de lesionados de 15 días debido a una distensión en la pantorrilla derecha, con efecto retroactivo al viernes.

Próximo partido Los Nacionales enviarán al montículo a Miles Mikolas (1-4) el martes por la noche. Miami aún no ha anunciado a su lanzador abridor.