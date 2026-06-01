Señalan a cinco dominicanos que esperan mejoren con urgencia

Vladimir Guerrero Jr. tiene .777 de OPS en 58 partidos. ( AFP )

Un quinteto de jugadores dominicanos es señalado dentro de las 30 figuras (una por club) que debe mejorar su rendimiento en lo adelante para el despegue de su equipo, según una encuesta levantada por reporteros del portal de la MLB.

Los señalados son; Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays), Jeremy Peña (Astros), Geraldo Perdomo (Dbacks), Austin Wells (Yankees) y Fernando Tatis Jr. (Padres).

El caso de Guerrero Jr. es particularmente llamativo. Mantiene un sólido promedio de bateo de .298, pero su producción de poder ha estado muy lejos de lo acostumbrado. Apenas ha conectado tres cuadrangulares en 58 partidos y exhibe un slugging de .385.

Los Azulejos necesitan su poder y su capacidad remolcadora para aspirar a regresar a la Serie Mundial.

El ritmo productivo de Peña se ha visto afectado por problemas físicos. Apenas ha participado en 23 encuentros, pero existen señales alentadoras.

Casos específicos y expectativas de mejora

Desde que regresó de la lista de lesionados el pasado 18 de mayo, Peña batea .289 con tres cuadrangulares, ocho carreras remolcadas y 10 anotadas.

Otro que busca reencontrarse con su mejor versión es Perdomo.

Luego de un gran 2025, en el que terminó cuarto en la votación al premio MVP de la Liga Nacional tras acumular siete victorias sobre jugador reemplazo (WAR), ha tenido dificultades para replicar ese nivel ofensivo y complementar el trabajo de Ketel Marte y Corbin Carroll.

Quizás ningún caso resulte tan sorprendente como el de Tatis Jr., cuyo primer cuadrangular llegó apenas el pasado sábado.

Su producción está muy por debajo de los estándares que ha establecido durante su carrera. Sin embargo, los indicadores de contacto siguen siendo alentadores y sugieren que puede mejorar.

Wells apenas batea .178 en 44 partidos, con cuatro cuadrangulares y siete remolcadas, pero los Yankees pueden darse el lujo de esperar por su ofensiva mientras maneja el pitcheo como hasta el momento, en una efectividad de 2.74 cuando está detrás del plato.

2.74 Es la efectividad del cuerpo monticular de los Yanquis con Austin Wells detrás del plato.