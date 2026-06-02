Alex Rodríguez es elegido a la inmortalidad del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano sumó un nombre de dimensiones históricas a su templo de leyendas.

La institución anunció la elección del exgrandesligas Alex Rodríguez como nuevo inmortal, con lo que se le reconoce el impacto de quien es considerado el campocorto más ofensivo de todos los tiempos.

Rodríguez, dueño de una de las hojas de servicios más imponentes en la evolución del béisbol moderno, será entronizado formalmente durante la celebración del 60 Ceremonial de la entidad, programado para el próximo domingo 15 de noviembre.

La selección de la antigua megaestrella de las Mayores fue responsabilidad de los miembros de las Asociaciones de Cronistas Deportivos Nacionales, encargados de elegir anualmente a los deportistas más destacados.

El presidente y vocero del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, Dionisio Guzmán, precisó que la de "A-Rod" representa la octava escogencia de una edición especial que conmemora seis décadas de historia institucional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/ningun-jugador-ha-ganado-tres-mvp-con-tres-equipos-distintos-c9419ee3-ce79f7d1.jpg Rodríguez es considerado uno de los mejores jugadores ofensivos de todos los tiempos. (FUENTE EXTERNA)

Rodríguez compartirá el escenario de exaltación junto a figuras como Winston Royal, Mariano Reyes, José Ramón Reyes, Johnny Olivo, Ricardo Joseph, Darío Veras y el fallecido periodista Domingo Saint Hilaire.

El camino hacia la inmortalidad para el nativo de Washington Heights, New York, comenzó con altas expectativas desde su adolescencia en la Westminster Christian School de Miami.

Brillante carrera

Hijo de los inmigrantes dominicanos Julio Rodríguez y Lourdes Navarro, Alexander Enmanuel demostró de inmediato las condiciones de un jugador de cinco herramientas.

Su talento provocó que los Marineros de Seattle lo seleccionaran como el primer pick global del Draft de 1993, y su debut en Grandes Ligas fue al año siguiente, el 8 de julio de 1994, con apenas 18 años de edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/464972818-63746c5b.jpg Rodríguez fue la sensación del béisbool cuando apareció como el prospecto número uno del deporte. (FUENTE EXTERNA)

Tras una brillante trayectoria de 22 campañas en las mayores que concluyó el 12 de agosto de 2016 vistiendo el uniforme de los Yankees de Nueva York, Rodríguez dejó registros estadísticos difíciles de emular.

El toletero acumuló un promedio de bateo de .296, producto de 3,115 imparables en un total de 10,566 apariciones oficiales. Su capacidad para castigar el pitcheo contrario se tradujo en 2,086 carreras impulsadas, 2,021 vueltas anotadas y un total de 1,275 extrabases, combinando 548 dobles y 31 triples a lo largo de su paso por Seattle, Texas y el Bronx.

El impacto de Rodríguez no solo se midió en el terreno de juego, sino también en el mercado financiero del deporte profesional.

Durante su estancia con los Rangers de Texas entre 2001 y 2003, el antesalista y campocorto deslumbró al negocio del béisbol al firmar en el año 2000 el contrato más lucrativo de la historia deportiva estadounidense por 252 millones de dólares.

Fue precisamente en la temporada de 2003 cuando obtuvo el primero de sus tres galardones de Jugador Más Valioso de la Liga Americana, hazaña que repetiría en las contiendas de 2005 y 2007.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/elhiueuxyaahckw-5c445211.jpg Rodríguez firmó en su momento el contrato más grande en la historia del béisbol. (FUENTE EXTERNA)

El palmarés de "A-Rod" incluye además diez premios Bate de Plata, 14 selecciones al Juego de Estrellas, dos Guantes de Oro y cuatro galardones Hank Aaron como el jugador más ofensivo.

Su consistencia en el cajón de bateo quedó evidenciada al liderar la liga en cuadrangulares en cinco ocasiones diferentes (2001, 2002, 2003, 2005 y 2007) y en carreras anotadas en otras cinco oportunidades.

Asimismo, el shortstop dominicano tejió rachas memorables como sus 13 temporadas consecutivas remolcando un centenar o más de anotaciones entre los años 1998 y 2010.

A nivel histórico en la Gran Carpa, los 696 cuadrangulares de Alex Rodríguez lo ubican sólidamente en el quinto lugar de todos los tiempos.

De igual manera, se posiciona como el tercer mejor productor de carreras de la historia con sus 2,086 remolcadas, formando parte del exclusivo club de cinco peloteros con dos millares de impulsadas que lideran Hank Aaron, Babe Ruth y el también dominicano Albert Pujols.

Sus 2,275 extrabases completan el perfil de una leyenda viviente que ahora tendrá su nicho de honor en la República Dominicana.