El 12 % de los dominicanos alcanzó una década en la MLB

Luis Severino completó los 10 años en una carrera que pudo darle la vuelta tras tocar fondo. ( AFP )

Si para alcanzar las Grandes Ligas al pelotero se le exige estar diseñado de un material capaz de romper el techo de cristal de todo calibre entonces para permanecer una década se requiere de una coraza que pueda destrozar hormigón armado.

De ese último componente ha demostrado estar hecha una cuota importante de los jugadores que ha colocado la República Dominicana en el Big Show en casi siete décadas y este 2026 promete ratificar lo que va más allá del imaginario colectivo y es demostrable con estadísticas.

En abril, Luis Severino completó los 10 años de servicios, en mayo llegó Ketel Marte, en agosto será Gary Sánchez y en septiembre Jorge Polanco y Carlos Estévez.

Con este quinteto que se sumará este 2026, el número de quisqueyanos que habrá alcanzado la década en roster de MLB llegará a 84, desde que Felipe Alou abriera el club en 1968. El dato, sacado de FanGraphs, Baseball-Reference y Baseball Prospectus, deja en el 12.3 % de los 679 duartianos que llegaron a la liga entre 1956 y 2016 con al menos 10 años de servicio. Es el grupo calificado para hacer el recorrido hasta la fecha.

Es un porcentaje superior a ese 10 % que cita cada mes el sindicato de peloteros (MLBPA) cuando algún miembro completa la meta como el porcentaje global que resiste una competición que es una trituradora de candidatos.

El relevista Rafael Montero (que acumula 9,095 años) puede sumarse a la lista si es llamado desde AAA en Scranton/Wilkes-Barre (Yankees). A José Leclerc (9,041) ya no le alcanzará, está en lista de lesionados por 60 días con acuerdo de ligas menores de los Padres.

Severino, Marte y Sánchez aterrizaron en la liga en 2015 y les tomó aparecer en 12 campañas, donde vieron apagarse el reloj cuando eran enviados a las ligas menores y retomarlo a su regreso. Polanco debutó en 2014 y Estévez en 2016.

El valor de los 10 años

Es un codiciado umbral símbolo de durabilidad, con beneficios como cobrar la pensión completa y derechos de vetar cambios hasta pase vitalicio para ingresar a los estadios.

Si bien con los salarios que se pagan hoy asegurar la jubilación pudiera parecer un incentivo menor, el historial de derroches, divorcios y mal manejo financiero le mantiene un valor importante.

A precios de hoy, un pelotero que completó los 10 años puede comenzar a cobrar la pensión a los 45 de 7,351 dólares mensuales, explican a Diario Libre desde el MLBPA. Sube a 10,017 si espera hasta los 50.

En cambio, un jugador que alcanzó los tres años (que es la media de los 886 dominicanos que llegaron hasta 2022) devengaría 2,205 dólares a los 45 y 3,005 si espera hasta los 50.

Severino, cuya carrera peligró por una prolongada ausencia médica y bajo rendimiento tras el regreso, lo alcanzó el 28 de marzo, una historia de resiliencia que le ha llevado de considerarse "el peor lanzador" hasta atar el contrato más grande en la historia de los Atléticos.

A Marte, en Arizona se le puso en el mercado en la temporada muerta, pero el estatus que adquirió al cumplir los 10 años y al menos cinco con el mismo club (Diamondbacks) le permite rechazar cualquier cambio que el club quisiera hacer.

El tiempo de servicio

Los jugadores acumulan tiempo de servicio en las Grandes Ligas por cada día que permanecen en la plantilla de 26 hombres o en la lista de lesionados. Este tiempo de servicio es importante tanto para los jugadores como para los clubes, ya que se utiliza para determinar cuándo el pelotero es elegible para el arbitraje y la agencia libre.

Cada temporada regular consta de 187 días (183 días antes de 2018), y cada día que un jugador permanece en la plantilla activa o en la lista de lesionados le otorga un día de tiempo de servicio. El reloj se para mientras se cumple suspensión por dopaje.

Un jugador alcanza un año de servicio al acumular 172 días en un año determinado.

Al alcanzar seis años de servicio, el jugador es elegible para la agencia libre al final de esa temporada.

Todos los jugadores con al menos tres (pero menos de seis) años de servicio pueden optar al arbitraje salarial, donde pueden obtener aumentos sustanciales en relación con el salario mínimo de la MLB.