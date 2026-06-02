VIDEO | La extraña hazaña de José Sirí: se robó un grand slam y la sacó con bases llenas al otro día

José Siri, número 28 de los Angelinos de Los Ángeles, celebra tras conectar un jonrón en la tercera entrada contra los Rockies de Colorado en el Angel Stadium de Anaheim el 1 de junio de 2026 en Anaheim, California. John McCoy/Getty Images/AFP ( JOHN MCCOY / GETTY IMAGES VÍA AFP )

El béisbol de las Grandes Ligas suele regalar jornadas de contrastes inexplicables, y la figura del jardinero dominicano José Siri se convirtió en el epicentro de esa dualidad.

Apenas veinticuatro horas después de protagonizar una atrapada de película en la que le robó un grand slam a la ofensiva contraria para salvar a su equipo en la madrugada del domingo, el nativo de Sabana Grande de Boyá volvió a ser protagonista al conectar un cuadrangular con las bases llenas la noche de este lunes.

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Sin embargo, lo que debió ser una noche de celebración total para el quisqueyano terminó convertida en una derrota de los Angels de Los Ángeles 9-8 ante los Rockies de Colorado.

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El espectacular despliegue del patrullero de 30 años formó parte de un volcánico tercer episodio en el que Anaheim combinó cuatro sencillos consecutivos frente al abridor zurdo Kyle Freeland.

Luego de que Jo Adell pusiera la primera rayita y el también dominicano Oswald Peraza —quien entró a la alineación por el lesionado Zach Neto— llenara las almohadillas con un hit dentro del cuadro, Siri se paró en la caja de bateo decidido a golpear con contundencia.

Con la cuenta en 0-1, castigó un cutter con un impacto salvaje hacia la banda izquierda, quedándose unos segundos contemplando la trayectoria antes de lanzar su bate con euforia al confirmarse el segundo grand slam de su carrera. "Fue divertido", reconoció el dominicano al rememorar el batazo, "pero estaría mucho más feliz si hubiéramos ganado".

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La alegría ofensiva se diluyó por completo debido a las flojas presentaciones monticulares de la jornada, que arruinaron el esfuerzo del bateo dominicano.

Soriano en problemas

El abridor José Soriano pasó apuros y, posteriormente, el relevista José Fermín —quien llegaba con una magnífica efectividad de 2.51 en la temporada— colapsó por completo en la octava entrada al permitir cinco anotaciones sin poder registrar un solo out.

El golpe letal lo propinó Hunter Goodman con un cuadrangular de tres carreras que sepultó la ventaja de Anaheim y puso a Colorado al frente tras un extenuante rally de cuatro imparables y dos pasaportes.

A pesar del desastre en el bullpen, el timonel de los Angels, Kurt Suzuki, intentó mantener la perspectiva y defender a su relevista tras el costoso tropiezo en el montículo. "Ha estado lanzando muy bien", argumentó el dirigente en la conferencia de prensa posterior al encuentro, tratando de matizar el sorpresivo castigo recibido.

"Esta noche dejó algunas sliders demasiado altas. Llegó a conteos de dos strikes, pero no pudo terminar a los bateadores. Fue una noche difícil, pero ¿qué se le va a hacer?", concluyó con evidente resignación ante el desgaste físico de sus lanzadores.

El drama se extendió hasta la última oportunidad de los Angels en la novena entrada, con el propio José Siri asumiendo la responsabilidad en el plato ante los envíos del cerrador Kirby Yates.

El dominicano conectó un fuerte roletazo, pero la defensa de los Rockies reaccionó con velocidad y completó una doble matanza en una jugada sumamente cerrada en la primera base que decretó el final del partido. A pesar de que el cuerpo técnico solicitó la revisión de la jugada, los árbitros mantuvieron la decisión de decretar el out en la inicial tras ver las repeticiones de video, una sentencia que desató la inmediata inconformidad del veloz corredor caribeño.

Jose Siri is called out and is upheld by replay review to end the game#GoHalos #LetsGoHalos #Rockies pic.twitter.com/rPi71YfvKr — Carter Lowe (@cjlowebadgers) June 2, 2026

"Creo que estaba quieto, y se ve claramente en el video. No sé por qué dijeron que estaba out", declaró un visiblemente molesto José Siri al concluir el compromiso, dejando clara su frustración por el desenlace del juego. El jardinero central insistió en que su entrega en el terreno merecía un resultado distinto para las aspiraciones del conjunto californiano: "Estoy frustrado porque hice mi trabajo corriendo con todo hacia primera para llegar a salvo y tener luego la oportunidad de robar una base con un bateador zurdo en turno. Pero así es el béisbol".

A pesar del trago amargo por el resultado colectivo, la realidad es que el dominicano sigue consolidándose como una pieza de impacto para los Angels desde que su contrato fue seleccionado desde Triple-A Salt Lake el pasado 16 de mayo.

Siri, quien aceptó un pacto de ligas menores durante la temporada muerta tras su paso por los Rays de Tampa Bay, ha inyectado una dosis de energía y poder que la organización necesitaba con urgencia ante las bajas por lesión, demostrando que su talento pertenece indiscutiblemente al máximo nivel de Las Mayores.