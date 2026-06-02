El Escogido anuncia la venta de sus abonos para la temporada 2026-27

Los Leones del Escogido pusieron a la venta sus abonos para la temporada 2026-27. ( FUENTE EXTERNA )

Los Leones del Escogido iniciaron este martes el proceso de venta y renovación de sus abonos para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Para comprar y/o renovar sus abonos, el conjunto escarlata pone una vez más a disposición el portal escogido.uepatickets. com , donde los seguidores rojos podrán asegurar sus asientos de manera rápida desde cualquier lugar, además de elegir las cuotas en las que desean completar su compra.

Precios y modalidades de pago para los abonos

Al igual que el año pasado y a través de Uepa Tickets, los fanáticos podrán dividir el pago de sus abonos en dos, tres y hasta cuatro cuotas, dependiendo de la fecha de compra y siempre antes del partido inaugural.

Abonarse en los 25 juegos de los Leones como locales en el estadio Quisqueya Juan Marichal tiene un costo de 83,200 pesos en los palcos corporativos, mientras que en los palcos A el valor es de 45,000. En los AA, el precio es de 24,500, en preferencias 20,000 y en AAA 16,250.

Además del portal especializado, la compra y renovación de abonos del Escogido puede realizarse presencialmente en las oficinas del estadio Quisqueya, de Uepa Tickets, así como también a través de un call center.

El contacto del call center es 809-620-8372, extensión 2002, mientras que el número de boletería del Quisqueya es 809-616-1224, extensión 104.

Los Leones vienen de una campaña en la que conquistaron su bicampeonato nacional, derrotando a los Toros del Este en una serie final que se decidió en cinco partidos.