Aaron Judge fuera de la alineación con contusión ósea

La superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, quedó fuera de la alineación del martes contra los Guardianes de Cleveland debido a una contusión ósea en la costilla, reveló el mánager Aaron Boone.

Judge había estado jugando con "un poco más de dolor en el hombro" durante las últimas semanas, comentó Boone, según Bryan Hoch de MLB.com.

Los estudios de imagen tomados el lunes revelaron un hematoma en la parte inferior delantera del hombro y en el área de las costillas, según Chelsea Janes de SNY.

"En las últimas dos semanas ha estado lidiando con cierto dolor en el hombro. Una molestia persistente", dijo Boone a los periodistas, según SNY.

"Y luego, durante el fin de semana, en los últimos dos juegos en Sacramento, creo que se convirtió en algo más que eso; lo noté en algunos de sus swings y demás, por lo que pasó a ser algo más que una simple molestia. Creo que le estaba afectando".

Por ahora, Judge está catalogado como "día a día", y Boone se mostró optimista sobre la condición general del actual MVP de la Liga Americana. Sin embargo, el estratega enfatizó que cualquier posible cronograma para su regreso podría cambiar después de que se reúna con los médicos más tarde el martes.

"Creemos que, en general, son buenas noticias... Con suerte será una situación de día a día", dijo Boone. "Podrían ser unos días, podría ser más tiempo. No lo sé con certeza. Dependerá de cómo se vaya sintiendo cada día. Pero afortunadamente evitamos algo grave".

"Esperamos que sea algo que podamos calmar pronto y dejar atrás", añadió, según Janes.

El martes será el primer partido que Judge se pierde esta temporada.

El jugador de 34 años ha tenido otro comienzo estelar en 2026, bateando para .248/.375/.533 con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas en 261 apariciones en el plato. Sin embargo, su producción ha disminuido últimamente, ya que registra un OPS de .564 con solo un cuadrangular y 14 ponches en las últimas dos semanas.

Cambios en la alineación de los Yankees para el partido contra Cleveland

La temporada pasada, Judge pasó 10 días en la lista de lesionados por un problema en el codo que lo obligó a jugar como bateador designado durante un período prolongado. Por lo demás, generalmente ha gozado de buena salud, apareciendo en al menos 145 juegos en todas menos una de las últimas cinco temporadas.

José Caballero ocupará el lugar de Judge en el jardín derecho y bateará octavo este martes contra Cleveland.

Esta será la aparición número 39 de la carrera del versátil Caballero en el jardín derecho, una posición que no había jugado en absoluto hasta la temporada pasada.

Amed Rosario, quien fue reactivado el martes de la lista de paternidad, entrará a jugar en la tercera base y ocupará el cuarto puesto en el orden al bate.