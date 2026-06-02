Caminero evoluciona sin perder poder: más paciencia y menos ponches

Junior Caminero es líder de cuadrangulares entre los dominicanos con 14. ( AFP )

Junior Caminero está apenas en medio de su segunda temporada completa en MLB, pero cada día ofrece evidencias de una madurez poco común para un jugador de apenas 22 años.

El antesalista de los Rays ha dado un paso importante en la evolución de su juego ofensivo durante esta campaña.

Uno de los aspectos más llamativos de su crecimiento ha sido la paciencia que ha mostrado en el plato. Acumula 36 bases por bolas y se acerca a las 41 que recibió el año pasado en 154 encuentros.

Además, ha elevado su porcentaje de embasarse en setenta puntos, al pasar de .311 en el 2025 al .381 actual.

Su línea ofensiva de .279/.381/.512, con 14 cuadrangulares y 30 remolques en 57 partidos, refleja a un bateador capaz de combinar poder con una mayor disciplina y una mejor selección de lanzamientos.

La reducción en la frecuencia de los ponches es otra señal del refinamiento de su enfoque ofensivo. En los 43 partidos que disputó durante 2024 fue retirado por esa vía en 38 ocasiones, la misma cantidad que acumulaba antes de arrancar la jornada del martes.

Lo más impresionante es que esta nueva versión de "La Máxima" no ha sacrificado agresividad ni capacidad de impacto.

Su velocidad promedio del swing de 79.9 millas por hora encabeza las Grandes Ligas, mientras que su velocidad de salida promedio se ubica en 92.7, superior al promedio de su carrera, que es de 91.8.

Caminero demuestra que la disciplina y el poder no son cualidades excluyentes. Al contrario, su crecimiento como bateador parece estar construyendo una combinación peligrosa: un pelotero capaz de controlar mejor la zona de strike sin perder la violencia de su swing.

79.9

Millas por hora es la velocidad promedio de los swings que ha realizado Caminero este año.

Junior Caminero atraviesa apenas su segunda temporada completa en las Grandes Ligas, pero cada día ofrece nuevas evidencias de una madurez poco común para un jugador de apenas 22 años.

El antesalista dominicano de los Rays ha dado un paso importante en la evolución de su juego ofensivo durante la actual campaña. Su línea de .279/.381/.512, acompañada de 14 cuadrangulares y 30 carreras remolcadas en 57 partidos, refleja a un bateador más completo, capaz de combinar poder con una mejor selección de pitcheos.

Uno de los aspectos más llamativos de su crecimiento ha sido la paciencia que exhibe en el plato. Caminero acumula 36 bases por bolas, cifra que ya se acerca a las 41 que recibió durante toda la temporada pasada, cuando disputó 154 encuentros.

Esa mejor disciplina ha tenido un impacto directo en su producción ofensiva, elevando su porcentaje de embasarse hasta .381, setenta puntos por encima del .311 que registró en 2025.

La reducción en la frecuencia de los ponches es otra señal del refinamiento de su enfoque ofensivo. En los 43 partidos que disputó durante 2024 fue retirado por esa vía en 38 ocasiones. Esa misma cantidad de ponches es la que acumula actualmente en 2026, pese a haber jugado ya 57 encuentros.

De mantener el ritmo actual, proyectaría alrededor de 108 ponches al finalizar la campaña, una cifra considerablemente inferior a los 125 que registró en su primera temporada completa.

Lo más impresionante es que esta nueva versión de Caminero no ha sacrificado agresividad ni capacidad de impacto. En muchos casos, una mayor paciencia en el plato suele venir acompañada de una disminución en la agresividad del swing, pero no ha sido así para el dominicano.

De hecho, sigue siendo uno de los bateadores más explosivos del béisbol. Su velocidad promedio de swing de 79.9 millas por hora encabeza las Grandes Ligas, mientras que su velocidad de salida promedio se ubica en 92.7 mph, superior al promedio general de su carrera.

Además, produjo este año el batazo más fuerte de su carrera al registrar una velocidad de salida de 116.9 mph.

Las métricas avanzadas también respaldan su evolución. Su WRC+ de 148 es el mejor de su trayectoria en las Mayores y confirma que no solo está conectando con fuerza, sino que además está generando carreras a un ritmo muy superior al del bateador promedio.

En esencia, Caminero está demostrando que la disciplina y el poder no son cualidades excluyentes. Al contrario, su crecimiento como bateador parece estar construyendo una combinación aún más peligrosa: un toletero capaz de controlar mejor la zona de strike sin perder la violencia de su swing.

Si mantiene esta tendencia, la temporada 2026 podría consolidarlo definitivamente entre los bateadores más temidos de las Grandes Ligas.