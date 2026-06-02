Edward Cabrera y Matthew Boyd se preparan para regresar a la rotación de Chicago

Edward Cabrera y Matthew Boyd están cerca de regresar a la maltrecha rotación de los Cachorros de Chicago tras quedar fuera de circulación por lesiones.

Se espera que Cabrera abra por Chicago este fin de semana, mientras que Boyd está programado para hacer una segunda apertura de rehabilitación con el equipo de Triple-A, Iowa, este sábado. Si todo sale bien en esa presentación, el plan es que Boyd regrese con los Cachorros en ese momento.

Cabrera fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 24 de mayo debido a una ampolla en el dedo medio de su mano derecha. Boyd, por su parte, está regresando de una cirugía en la rodilla izquierda.

"Necesitamos recuperar brazos sanos y, por lo que se ve ahora mismo, todo apunta a que regresarán en el corto plazo", comentó el martes el mánager Craig Counsell.

Chicago convocó al lanzador derecho Tyler Ferguson desde Iowa antes del inicio de su serie contra los Atléticos. El zurdo Jordan Wicks fue enviado a las menores.

Impacto de las lesiones en el rendimiento del equipo

Wicks fue castigado con 11 carreras y 13 hits a lo largo de 6 entradas y un tercio en las dos aperturas que realizó tras ser ascendido cuando Cabrera quedó fuera por la ampolla.

Los Cachorros se han visto muy mermados por las lesiones esta temporada, especialmente en su rotación de abridores. El derecho Cade Horton quedó fuera por el resto de la campaña debido a una cirugía en el codo.

Se espera que Justin Steele regrese en algún momento de este año, pero su cronograma es incierto luego de sufrir un contratiempo en su recuperación de una lesión de codo.

Cabrera, de 28 años, tiene una marca de 3-2 con una efectividad de 4.00 en 10 aperturas en lo que es su primera temporada con Chicago. El lanzador derecho fue adquirido en enero mediante un cambio con Miami.

Cabrera, quien tuvo problemas recurrentes con ampollas en su dedo medio durante su etapa con los Marlins, realizó una sesión de bullpen el domingo en San Luis.

La rodilla de Boyd comenzó a molestarle mientras jugaba con sus hijos en casa. El zurdo de 35 años, quien abrió por los Cachorros en el Opening Day (Día Inaugural), tiene un récord de 2-1 con una efectividad de 6.00.

Había sido activado de la lista de lesionados de 15 días el 22 de abril, tras quedar fuera previamente por una distensión en el bíceps.

Boyd acordó un contrato de dos años y 29 millones de dólares con Chicago en diciembre de 2024.

El año pasado tuvo una marca de 14-8 con 3.21 de efectividad en 31 aperturas, logrando ser seleccionado al Juego de Estrellas de la Liga Nacional y ayudando a los Cachorros a clasificar a los playoffs por primera vez desde 2020.